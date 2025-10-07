Salomón Chertorivski, presidente del Consejo Consultivo Pensando en México, presentó un proyecto de Movimiento Ciudadano, con el que buscan colocarse como una alternativa política a Morena de cara a las próximas elecciones 2027.

En entrevista con el periodista Leonardo Curzio para Radio Fórmula, Salomón Chertorivski señaló que se trata de “México tiene futuro”, un proyecto con 5 ejes principales mediante los cuales se busca lograr la prosperidad en nuestro país.

En entrevista con Leonardo Curzio, Salomón Chertorivski dio a conocer que Movimiento Ciudadano ya trabaja en un proyecto de cara a las elecciones de 2027.

Este es resultado de un análisis de los 7 años de gobierno que lleva Morena en la presidencia de México, el cual arrojó una serie de áreas a mejorar y que son prioridad para el partido naranja.

De acuerdo con Salomón Chertorivski, las propuestas que busca Movimiento Ciudadano son los siguientes:

Seguridad y justicia: Implementar un Plan Nacional de Pacificación para acabar con el punitivismo, el prohibicionismo y la militarización, fortaleciendo en este a policías estatales y municipales. Economía: Incentivar a la inversión pública. Dar prioridad a la jornada laboral de 40 horas, garantizando, además, acceso universal a vivienda digna y fomentar la transición energética. Soberanía y política exterior: Enfatizar la defensa de migrantes; robustecer la unidad nacional; recuperar los altos niveles diplomáticos de México. Democracia: Revertir los efectos de las elecciones al Poder Judicial, asegurar independencia de Poderes y establecer mecanismos transparentes de selección de jueces y magistrados. Igualdad: Creación de un solo sistema nacional de cuidados que brinde atención a mujeres, niñas, personas mayores y con discapacidad.

Con esto, manifestó Salomón Chertorivski, México encontrará en Movimiento Ciudadano una alternativa para construir un “México Nuevo y un futuro mejor”.