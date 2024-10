La periodista y dramaturga, Sabina Berman, confesó que sobornó a un juez en medio de un caso para que resolviera a su favor; le habría otorgado 200 mil pesos.

A través de su cuenta de X, Sabina Berman intentó demostrar que el Poder Judicial es corrupto, y acusó que en una ocasión sobornó a un juez con 200 mil pesos para ganar un caso en donde el juzgador ya había sido sobornado por la otra parte.

Su comentario se da en medio de la polémica que se vive a causa de la reforma al Poder Judicial , en donde jueces, ministros y magistrados serán electos por votación en las elecciones 2025.

No obstante, las y los cibernautas señalaron que cometió cochecho, por lo que r ecibió multiples críticas, incluso, advirtieron que Sabina Berman debía ser presentada ante las autoridades por el delito confeso.

¿Qué dijo Sabina Berman sobre el soborno al juez?

Sabina Berman compartió que en una ocasión ella y su abogado fueron a ver a un juez para que no dictara sentencia a favor de quien ya lo había sobornado.

Según la periodista, el juzgador les dijo textualmente que la otra parte le otorgó 100 mil pesos, y que si ellos le daban 200 mil “quedaba”, a lo que Berman habría accedido.

“ Se lo pagamos ”, señaló la dramaturga, quien no dio detalles de cómo se realizó tal transacción, sin embargo, aseguró que luego del pago le pidió a su abogado que denunciaran al juez.

No obstante, según el abogado de Sabina Berman no hay autoridades para denunciar a un juez corrupto, por lo que la periodista aseguró que en México no hay justicia.

Fuimos a pagar un soborno a un juez, para que no dictara sentencia a favor de quien ya lo había sobornado. Nos dijo textual:



--El pagó 100 mil. Me dan 200 mil y queda.



Se lo pagamos. Saliendo le dije a mi abogado:



--Denunciémoslo.



El abogado me dijo, asombrado:



--¿Con… https://t.co/Q51sa059M7 — Sabina Berman (@sabinaberman) October 30, 2024

Sabina Berman recibe fuertes críticas por sobornar a juez

Luego de compartir su experiencia, Sabina Berman fue fuente de fuertes críticas por parte de los usuarios de X, quienes en primer lugar la señalaron de mentirosa, pues afirmaron que sí se puede denunciar a un juez corrupto.

Además acusaron que no solo el juez cometió el delito, ella también, pues aceptó pagar la canidad solicitada para ganar el caso.

Los cibernautas llamaron a Sabia Berman oportunista, corrupta, y aseguraron que debería de estar en la cárcel por el crimen que confesó en su publicación.

Cabe destacar que el cohecho se refiere al delito que cometen aquellos que solicitan, aceptan u ofrecen dinero, regalos o favores a cambio de un acto relacionado con el ejercicio de la función pública.