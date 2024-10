Al inicio de esta semana, ministras y ministros de la Suprema Corte presentaron su renuncia por la reforma al Poder Judicial ante el Congreso.

Dentro de este grupo de ministros que renuncian a sus cargos se encuentra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ante la renuncia de ochos ministros y ministras de la Suprema Corte por la reforma al Poder Judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los ministros renuncian por un monto de dinero, es decir, el haber de retiro.

¿Qué es el haber de retiro?

El haber de retiro, también conocido como pensión vitalicia, es un derecho al que son acreedores las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Gracias a este derecho, que la misma reforma al Poder Judicial reconoce, las ministras y ministros recibirán una pensión de por vida tras su renuncia o jubilación. Sin embargo, tiene algunas condiciones.

Aunque los actuales sueldos de los ministros son mayores que el de la jefa del Ejecutivo, sus haberes de retiro no excederán estas cifras y será otorgado según los años que hayan desempeñado el cargo de ministra o ministro en la Suprema Corte.

Se mantendrá este sueldo por dos años y a partir del tercer año esta cifra bajaría al 80% de por vida. Durante este dos años, los ex ministros no podrán trabajar en la Corte.

En la reforma al Poder Judicial se establece que las ministras y ministros que no hayan sido electos y no deseen postularse a las elecciones de 2025 no serán beneficiarias de un haber de retiro a menos que presenten su renuncia antes del cierre de convocatoria, es decir, el 30 de octubre de 2024.

Margarita Ríos Farjat, ministra de la SCJN (Especial)

¿Quién es la ministra que renunció a su haber de retiro?

Este miércoles 30 de octubre, la ministra Margarita Ríos Farjat anunció que no participará en la elección popular del Poder Judicial de 2025, por lo que presentó su renuncia.

Además, Margarita Ríos Farjat aseguró que no cobrará el haber de retiro que le corresponde por derecho. Comentó que ese dinero podría ser donado a niños en situación de vulnerabilidad.

“Para mantener mi espacio de dignidad y libertad personal, opto por no aceptar, bajo tales condiciones y llegado el momento, el pago de la cantidad de dinero mensual a la que tengo derecho como futura integrante en retiro de este tribunal”, dijo.

Con Margarita Ríos Farjat suman ocho ministros que han presentado su renuncia y que seguirán desempeñando sus labores hasta el 31 de agosto de 2025.