El coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, lanzó un duro mensaje en contra de su ex compañero de partido, Eruviel Ávila.

Por medio de X, Rubén Moreira compartió un video en el que se pronunció por el arrepentimiento que Eruviel Ávila manifestó por las críticas que lanzó hace 6 años en contra de Claudia Sheinbaum.

Ante las disculpas que hizo su ex compañero en el PRI, el ex gobernador de Coahuila le dedicó un duro mensaje en el que lo acusó de someterse ante Claudia Sheinbaum.

Rubén Moreira, coordinador parlamentario del PRI (Daniel Augusto / Cuartoscuro)

¿Cuál fue el mensaje que Rubén Moreira lanzó a Eruviel Ávila?

Rubén Moreira no dejó pasar la oportunidad de irse contra Eruviel Ávila, luego de que su ex correligionario salió a disculparse por un mensaje que dedicó hace 6 años a Claudia Sheinbaum.

En el video que compartió en X, antes Twitter, el diputado del PRI señaló que la posición del ex gobernador del Estado de México, es muestra de su sometimiento político.

Así lo sentenció al afirmar que no es ninguna sorpresa que Eruviel Ávila esté arrepentido de las críticas que años atrás hizo contra Claudia Sheinbaum, cuando cuestionó la capacidad de la hoy pre candidata.

Y es que el ex gobernador de Coahuila, aseguró que quien hasta hace unos días era su compañero en el PRI, “ha estado acostumbrado al sometimiento ante un jefe político”.

En ese sentido, Rubén Moreira dijo entender las razones de Eruviel Ávila para someterse ante Claudia Sheinbaum, pues refirió que de no recular, corría el riesgo de “quedar mal con su superior”.

Rubén Moreira dice que Eruviel Ávila se llenó de excrementos para salvarse

Al arreciar en el duro mensaje que dedicó a Eruviel Ávila por someterse ante Claudia Sheinbaum, el diputado priísta, Rubén Moreira dijo que su ex compañero se embarró de excrementos.

Al respecto, el ex gobernador de Coahuila dijo que con el arrepentimiento del ex priísta, no hizo más que echarse “la tina de los excrementos encima” a cambio de salvar su posición.

En tono irónico, insistió en exponer que entiende al ex gobernador mexiquense, ya que expresó que mostró de nueva cuenta ser un “tipo que resuelve las cosas a la ligera”.

Asimismo, en su video Rubén Moreira aprovechó para minimizar a la “Alianza Progresista” que conformaron ex militantes del PRI para sumarse al proyecto de Claudia Sheinbaum.

Lo anterior debido a que afirmó que el bloque no tiene nada de progresista y en realidad es muy conservador, razón por la cual lo describió como un “cascarón sin ideología”.

Eruviel Ávila está arrepentido por críticas que hizo contra Claudia Sheinbaum

Cabe destacar que previamente y tras anunciar su apoyo al proyecto de Claudia Sheinbaum, Eruviel Ávila tuvo que salir a disculparse por una declaración que hizo hace 6 años.

En X, el ex gobernador del Estado de México difundió un video en el que se dijo muy arrepentido de las palabras que pronunció contra Claudia Sheinbaum años atrás, pues dijo que no la conocía bien.

El arrepentimiento del ex priísta, se dio luego de que en redes sociales, circuló ampliamente un video en el que se le escucha criticando a la hoy pre candidata presidencial de Morena.

Con respecto a dicha declaración, Eruviel Ávila dijo que Claudia Sheinbaum logró que muchos cambiaran de opinión a lo largo de 6 años, e insistió en que en ese entonces no la conocía.