El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, visitará el penal de Santa Martha Acatitla, donde se encuentra recluida Rosario Robles, desde hace casi 3 años.

La visita se da luego de que alrededor de 600 mujeres del penal se organizaran para pedir el apoyo en irregularidades y malas condiciones de la prisión.

Sin embargo, Robles aclaró que, aunque forma parte de esta agrupación, no hablará sobre su caso sino de temas generales respecto al penal.

Rosario Robles seguirá en prisión; delito no prescribió

Rosario Robles aseguró que no busca que se le dé un trato especial durante la visita de Arturo Saldívar a Santa Martha Acatitla, hecho que calificó como un hecho muy importante.

Recordó que en el marco del Día Internacional de la Mujer, más de 600 mujeres expusieron las situaciones legales de abuso que viven en el penal.

Por ello, se busca que con la visita, las mujeres en situación de reclusión puedan exponer las situaciones legales que consideran un abuso como la prisión preventiva.

“Este abuso de la prisión preventiva es la regla y no la excepción…no se juzga con perspectiva de género”

Rosario Robles aseguró que es necesario hablar sobre las cuestiones penitenciarias par abrir camino que le permita a las mujeres que por delitos menores e incluso inocentes, puedan llevar su proceso en libertad.

Rosario Robles enfatizó que la visita de Zaldívar no es para hablar de su caso, sino para las mujeres que no tienen voz como ella ha tenido en medios pese a estar en Santa Martha Acatitla.

Carlos Loret de Mola: AMLO no sabe qué es el trabajo formal

“Yo he sido muy enfática de que la visita del ministro no es para hablar, en primera de casos concretos porque somos mil 400 mujeres las que estamos aquí, ni mucho menos del mío…Todo este esfuerzo es para todas, no es para una en particular”

Rosario Robles