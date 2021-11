Rommel Pacheco quiere llevar Las Barras Praderas a Yucatán

El diputado del PAN Rommel Pacheco anunció un nuevo proyecto deportivo para Yucatán en colaboración con Las Barras Praderas.

“Se viene un proyecto grande para Yucatán de las mismísimas barras de Praderas”, dijo Paul Villafuerte, fundador de Las Barras Praderas, en un video publicado por Rommel Pacheco.

Rommel Pacheco y Paul Villafuerte están planeando abrir una sucursal de Las Barras Praderas en Yucatán.

Sin entrar en detalles, el fundador de Las Barras Praderas señaló que el proyecto está planeado para ser realizado en 2022 en apoyo y fomento al deporte.

En este sentido, indicó que el objetivo es formar personas saludables física y psicológicamente.

“Para Yucatán se viene algo espectacular: apoyar, fomentar al deporte y sobre todo, crear personas sanas, no solamente en el cuerpo, sino también psicológicamente. A todo Yucatán estén pendientes, el próximo año, ahí nos vemos”

El proyecto al que se refirió Rommel Pacheco con Las Barras Praderas sería para abrir una sucursal del gimnasio en Yucatán.

Si bien en el video de Rommel Pacheco no se confirmó, en el compartido por el periodista Alejandro Sánchez, Paul Villafuerte explicó que sí tienen planeado llevar Las Barras Praderas a Yucatán .

En el material, Villafuerte compartió que la plática que tuvo con Rommel Pacheco fue para analizar la posibilidad de abrir una sucursal de Las Barras Praderas en Yucatán.

“Estábamos hablando de que vamos a ir a Yucatán a abrir una sucursal”, confesó el entrenador del gimnasio.

Villafuerte adelantó que ya prepara nuevas frases y nuevas rutinas para “seguir motivando a la banda”. Además de que visitará toda la república mexicana.

En el video grabado desde la Cámara de Diputados, Rommel Pacheco aprovechó para bromear con Paul Villafuerte, fundador de Las Barras Praderas.

El diputado de origen yucateco comparó el grosor de su brazo con el de Villafuerte y evidenció la amplia diferencia entre ambos.

Por lo que, Rommel Pacheco dijo, en tono de broma, que el proyecto consistirá en ponerse “mamey”.

“Ya le dije, miren, es que ustedes no han visto su brazo, bueno sí lo han visto, pero no lo han visto al lado del mío y mírenme, me hace falta. Entonces, el proyecto es ponernos mamey, ponernos sabrosos”

Rommel Pacheco. Diputado del PAN