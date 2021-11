¡Ya tiene 6 meses! Kennya Pacheco, de Exatlón, está embarazada y a 3 meses del parto.

Kennya Pacheco reveló que está embaraza y su cuñada Lylo Fallah fue su cómplice.

La atleta y hermana de Rommel Pacheco reveló todos los detalles, incluso dos amenazas de aborto que tuvo.

Kennya Pacheco, conocida atleta de Exatlón y hermana de Rommel Pacheco, dio la noticia a través de un video en donde habló de todo su embarazo.

La también influencer comentó que eran ciertas las sospechas de sus seguidores sobre que estaba “muy desaparecida” y eso se debió a que no quería decir que estaba embarazada.

Asimismo, compartió que ya tiene 6 meses de embarazo y que su bebé, de quien aún no se sabe el sexo, nacerá en marzo de 2022.

Fue Lylo Fallah, su amiga y cuñada, quien también compartió en su video en donde cuenta la otra versión de la historia, en donde ella es quien le compra la prueba de embarazo.

La también influencer y esposa de Rommel Pacheco señaló que por la emoción compró las pruebas de embarazo más caras , además de que fue ella quien la acompañó a su primer ultrasonido.

En la otra versión, Kennya Pacheco contó que fue a su cuñada a quien le dijo de sus sospechas, motivo que la llevó a comprarle enseguida unas pruebas de embarazo.

“Se lo conté a Lylo, le dijo no estoy segura, creo y ella desesperada me llevó la prueba hasta el hospital, me hice la prueba y salió positiva”.

Kennya Pacheco, atleta.