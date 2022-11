Ricardo Salinas Pliego compartió que salió del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a Europa con destino al Mundial de Qatar, pero sólo llevó a “los hombres de la familia”.

El empresario aseguró que se quiere divertir con su familia, por lo que viajó a Qatar, pese a que es un mundial muy cuestionado por desarrollarse en un país machista y anti-derechos.

Ricardo Salinas Pliego y “los hombres de la familia” fueron a divertirse juntos en la justa deportiva que se realiza cada 4 años.

Ya casi llegamos a #Qatar… nos vinimos los hombres de la familia a divertirnos juntos!!! pic.twitter.com/G7pgC0jj6q — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 18, 2022

Ricardo Salinas Pliego va con “los hombres de la familia” a cuestionado Mundial de Qatar

Ricardo Salinas Pliego, empresario a quien le gusta generar polémica en redes sociales, compartió que llegó al AIFA desde su casa en solo en 10 minutos debido a que se trasladó en helicóptero.

El empresario salió a Qatar, sin embargo, hizo escala en algún país de Europa que no especificó, en compañía con “los hombres de la familia”.

Así, Salinas Pliego y sus familiares ahora forman parte de 60 mil aficionados mexicanos que se estima van a viajar a esta edición del Mundial del futbol.

La Copa Mundial de Futbol 2022 que se llevará a cabo en Qatar del 2022 de noviembre al 18 de diciembre ha sido cuestionada por los abusos a trabajadores migrantes y la falta de respeto hacia los derechos humanos.

Si bien Qatar fue elegido como la sede desde 2010, no se realizaron las investigaciones debidas para establecer si se respetarían los derechos humanos de los trabajadores necesarios para la construcción de toda la infraestructura.

Además, en este país existe una discriminación sistémica hacia mujeres y miembros de la población LGBT, donde incluso es ilegal expresar la identidad de género y las muestras de afecto públicas.

Las leyes de Qatar condenan con prisión toda relación fuera del matrimonio y las denuncias por violación son consideradas una confesión del delito, son tomar en cuenta ninguna denuncia de mujeres referentes a violencia.

Además, las relaciones homosexuales puede ser castigadas con hasta 7 años de prisión y hasta 10 años por sostener relaciones sexuales consentidas sin importar el género, si es fuera del matrimonio.

Mundial de Qatar en medio del boicot de artistas por derechos humanos

Debido a la falta del respeto a los derechos humanos, artistas que participarían en el Mundial de Qatar comenzaron a cancelar sus actuaciones.

Shakira es uno de los artistas que canceló su participación en la inauguración del Mundial, pese a que sería el cuarto en el que participaría de manera consecutiva, debido a la falta de garantías a los derechos humanos.

Sin embargo, no es la única invitada que no participará, pues además de Shakira, no asistirán: