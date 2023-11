Ricardo Monreal, coordinador de Enlace Territorial en la precampaña de Claudia Sheinbaum, aseguró que ve a Omar García Harfuch como parte de la Cámara de Senadores.

En entrevista para Me lo dijo Adela, Ricardo Monreal recordó que no quiso participar en el proceso de Morena para elegir al candidato al gobierno de la CDMX porque sabía que García Harfuch tenía las de ganar.

Asimismo, resaltó que está seguro de que Omar García Harfuch será postulado para la Cámara de Senadores y ganará una curul.

De acuerdo con Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum actualmente está enfocada en el trabajo que se tiene que hacer para ganar las elecciones 2024.

Sin embargo, considera que la precandidata sí quiere que Omar García Harfuch forme parte de su gabinete tras ganar los comicios del 2024.

Cabe señalar que Omar García Harfuch aseguró en diversas ocasiones que no estaba en busca de un cargo público de no ganar la encuesta de Morena para el gobierno de la CDMX, pero aclaró que estará donde Morena lo requiera.

Ricardo Monreal resaltó que Claudia Sheinbaum puede primero ganar la elección y luego incorporar a Omar García Harfuch a su gabinete, tal como lo ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Yo estoy seguro que Harfuch, Omar, se va a ir de senador, eso ayuda a que la unidad sea una en la Ciudad de México…Sí pero recuerda que puede hacer Claudia (Sheinbaum) lo mismo que el presidente López Obrador, que no es mal ejemplo, primero ganar una elección y luego incorporarlo al gabinete y dejar un buen suplente para que cumpla la función de senador propietario”

Por otra parte, Ricardo Monreal aclaró que buscará la reelección como senador, por lo que ya presentó su solicitud ante las autoridades electorales.

Ricardo Monreal recordó que para este proceso previo para la elección de los legisladores para la Cámara de Senadores hay más de 400 aspirantes únicamente de Morena.

Sin embargo, resaltó que tiene mucha experiencia como legislador por lo que considera ser la mejor opción para ocupar una curul durante la siguiente legislatura.

Asimismo, reiteró que buscará seguir trabajando en unidad con su partido y que no necesita ser el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores para sentirse recibido.

“Una de las características mías es que siempre he sido legislador... no importa( si no le dan la coordinación parlamentaria), eres tú y tus circunstancias, es decir, brillas por tú”

Ricardo Monreal