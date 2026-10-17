Félix Contreras es periodista, productor y cocreador de Alt.Latino, además de curador de música latina para los conciertos Tiny Desk de NPR Music.

Con casi cinco décadas de trayectoria, Félix Contreras se ha convertido en una figura destacada para la difusión de música y cultura latina en Estados Unidos, especialmente desde NPR.

¿Quién es Félix Contreras?

Félix Contreras es un periodista estadounidense de ascendencia mexicana, conocido como “Tío Felix”.

Es cocreador y copresentador de Alt.Latino, programa de radio y podcast de NPR dedicado a la música y cultura latina.

Félix Contreras (Instagram | @tiofelixc)

¿Cuántos años tiene Félix Contreras?

Félix Contreras tiene 68 años de edad en 2026. Nació en 1958 y creció en Del Paso Heights, California, como el mayor de cuatro hermanos.

¿Quién es la esposa de Félix Contreras?

Félix Contreras ha mencionado públicamente a su esposa, pero no se encontró información confiable que permita identificarla por nombre o conocer detalles de su relación.

¿Qué signo zodiacal es Félix Contreras?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Félix Contreras, por lo que no es posible determinar su signo zodiacal sin especular.

¿Quiénes son los hijos de Félix Contreras?

Félix Contreras es padre de dos hijos: Alessandro y Joaquín.

Alessandro nació en Miami en 2000, mientras que Joaquin nació posteriormente, cuando la familia ya se había establecido en Maryland.

¿Qué estudió Félix Contreras?

No se encontró información sobre la formación universitaria o estudios profesionales de Félix Contreras.

Su trayectoria comenzó mediante una pasantía remunerada en televisión.

Félix Contreras (Instagram | @tiofelixc)

¿En qué ha trabajado Félix Contreras?

Félix Contreras comenzó en 1977 como fotógrafo de noticias en una filial de NBC en Fresno. Después trabajó en televisión y NBC News en Miami, antes de llegar a NPR en 2001.

En NPR Music fue productor y reportero del área de Artes y posteriormente cocreó Alt.Latino con Jasmine Garsd en 2010.

También programa música de la diáspora latina para Tiny Desk, presenta especiales y participa como músico.