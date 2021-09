Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, reiteró su deseo por ser el próximo candidato presidencial por Morena.

En entrevista con Carlos Loret de Mola para Latinus, Ricardo Monreal reiteró su deseo por ser el candidato presidencial de Morena en 2024.

“No hay otra opción: la candidatura presidencial por Morena o ‘ya veremos’, dijo.

Al plantearle un posible escenario con Claudia Sheinbaum como candidata a la presidencia, Marcelo Ebrard en la coordinación de campaña y Ricardo Monreal en la jefatura de gobierno, el senador descartó que esa sea una opción para él.

“No, no, no. Esa no es una opción”, agregó.

Ricardo Monreal luchará por ser el candidato presidencial de Morena en 2024

Ricardo Monreal aseguró que luchará por ser el candidato presidencial, por lo que se inscribirá en la convocatoria interna de Morena una vez que ésta se abra.

“Yo voy a luchar como dije en su momento, me voy a inscribir una vez que se lance la convocatoria en el proceso de elección presidencial en el interior de Morena, pero falta mucho tiempo” Ricardo Monreal. Senador

Sin embargo, al ser cuestionado sobre qué pasaría si no es elegido como el candidato presidencial de Morena para 2024, respondió: “Ya lo veremos”.

En este sentido, Ricardo Monreal afirmó sólo tener un sólo plan rumbo a la presidencia de México en 2024 y es el ser candidato por Morena.

Al respecto, el senador señaló que la mayor parte de sus amigos están en Morena y le gustaría luchar junto con ellos.

“He pensado que sólo tengo un plan A. Yo soy fundador de Morena. Participo con el presidente desde hace 24 años. La mayor parte de mis amigos están en Morena y quiero luchar con ellos”, comentó.

No obstante, se dijo estar consciente del apoyo que tiene y que su porcentaje de aceptación crecerá todavía más.

“Vamos a mejorar los números, yo estoy pensando en una elección primaria en los estados, pero todavía apenas iniciará el proceso de afiliación y reafiliación en Morena… vamos a estar pendientes”, agregó.