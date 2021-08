Ricardo Monreal espera “ganar a la buena” la candidatura presidencial

Ricardo Monreal no oculta sus aspiraciones presidenciales y espera “ganar a la buena” la candidatura en el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para el 2024.

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dijo que espera “ganar a la buena” la candidatura presidencial por Morena.

Comentó que a Ciro Gómez Leyva, en Fórmula, que aunque reconoce que no es el favorito, buscará ganarse la confianza de los militantes de Morena.

“Soy un hombre serio, un político formado en la calle... Ha sido mi vida siempre de adversidades; nunca he sido cómodo y no me autoengaño. Pero, creo que puedo convencer a mucha gente dentro de Morena”

Ricardo Monreal