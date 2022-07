El senador Ricardo Monreal advirtió a Morena que si insitía en definir al candidato presidencial rumbo a las elecciones 2024 mediante la encuesta, él no participará.

Esto lo dijo en un evento privado que convocó este 10 de julio en el restaurante Arroyo en la CDMX , donde se destapó de manera pública frente a sus simpatizantes como aspirante a la candidatura de Morena.

Ricardo Monreal dijo que no participará por la candidatura de Morena si se usa el método de encuesta, pues sentenció que así no sería un proceso democrático, sino una farsa.

“Lo digo desde ahora para que no haya dudas: si se insiste en una encuesta elaborada, cantada y organizada por el partido, no tiene sentido participar, porque va a ganar quien quieren que gane; no va a ser democrático y ahí no nos vamos a prestar a ninguna farsa, porque creemos en la democracia”. Ricardo Monreal

E incluso el senador y coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, recordó que en el pasado también abandonó las filas del PRI cuando el partido quiso obstaculizar su camino por la gubernatura de Zacatecas.

Ricardo Monreal (Tomada de video)

No me voy a confrontar al presidente AMLO nunca: Ricardo Monreal

En su destape público como aspirante a la candidatura de Morena, el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, dio un discurso en el que aseguró que por ninguna razón se confrontará con el presidente AMLO.

Ricardo Monreal dijo a sus simpatizantes reunidos en el restaurante Arroyo que no confrontará al presidente AMLO nunca, pero que eso no significa que no defenderá sus propios ideales.

“No me voy a confrontar al presidente López Obrador nunca, nunca. No me voy a pelear con la historia, no me voy a confrontar con la historia, pero voy a defender en lo que pienso y en lo que creo”. Ricardo Monreal

“No me voy a confrontar nunca con el Presidente… pero voy a defender en lo que pienso y en lo que creo. Y vamos a ir hasta el final del camino”: @RicardoMonrealA a los operadores políticos que se reunieron en el restaurante Arroyo de la CDMX. pic.twitter.com/eZYkoK5YEB — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) July 10, 2022

Ricardo Monreal es recibido con cantos de ¡presidente, presidente! en restaurante Arroyo en la CDMX

Pero lo que sería un “evento privado”, terminó por convertirse en un mitin de gran participación, pues cientos de sus simpatizantes lo recibieron con clamor al canto de “¡presidente, presidente!”

Así lo reveló un video publicado por la periodista Leticia Robles de la Rosa, quien en redes sociales documentó grabaciones del evento para promover a Ricardo Monreal rumbo a las elecciones 2024.

E incluso la periodista cuestionó si el evento del senador entrará en la tutela preventiva impuesta a Morena por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Cabe recordar que fue el pasado 5 de julio que el INE emitió una tutela preventiva y medidas cautelares a Morena y varios funcionarios públicos, como seguimiento a una denuncia del PRD.

La reunión de operadores de @RicardoMonrealA en el restaurante Arroyo no fue convocado para prensa; es “privada”, aunque la cantidad de gente que llegó lo quitó lo privado.



Este evento ¿entrará a la tutela preventiva del @INEMexico ?



Así recibieron a Ricardo Monreal. pic.twitter.com/TddCXK2QAZ — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) July 10, 2022

Rap de Ricardo Monreal resonó durante su destape en el restaurante Arroyo

Por otra parte, con motivo del lanzamiento de la canción de rap de Ricardo Monreal para promocionarse como candidato presidencial de Morena, ésta resonó durante su destape en el restaurante Arroyo.

Como parte de la documentación que hizo la periodista Leticia Robles de la Rosa, también compartió el video en que se escucha sonar el rap de Ricardo Monreal junto con su video musical.

Y en el restaurante Arroyo se escuchó el rap de @RicardoMonrealA … cantado por él mismo. pic.twitter.com/WaMuFsbZfg — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) July 10, 2022

¿Cómo va Ricardo Monreal como aspirante a la candidatura de Morena para las elecciones 2024?

De acuerdo con el tracking diario realizado por SDPnoticias y MetricsMx, Ricardo Monreal sólo muestra una intención del voto de la ciudadanía del 14.9 por ciento.

Esto lo coloca en tercer lugar de todos los aspirantes de la candidatura de Morena, los cuales registran las siguientes preferencias:

Claudia Sheinbaum, 28.4 por ciento

Marcelo Ebrard, 26.5 por ciento

Adán Augusto López, 8.1 por ciento