Los posibles candidatos para el 2024.

SDPnoticias y MetricsMx presentan el tracking diario de lo posibles candidatos para la presidencia en las elecciones del 2024. Estos son los resultados para este domingo 10 de julio del 2022:

RESULTADOS DEL TRACKING DIARIO DE LA ENCUESTA METRICSMX, RUMBO A LA PRESIDENCIA EN EL 2024 (SDPnoticias.com)

Las barbas del vecino rumbo a las elecciones del 2024

La semana que termina este 10 de julio atestiguamos como en diversas partes del mundo, los candidatos (o posibles candidatos) a las elecciones del 2024 tienen que cargar y sobreponerse a la fuerte carga dejada por el presidente en turno.

En Inglaterra se adelantarán las elecciones para poder decidir sobre el sucesor de Boris Johnson, quien ya renunció pero seguirá hasta que tenga sucesor.

En Sri Lanka tampoco se esperaron a las elecciones y los ahora candidatos tendrán que ofrecer formas de pacificar a un país cuya población está muy enojada.

Tal vez, donde la situación del país más impacto tendrá en los próximos candidatos es en Argentina. Allá, las elecciones presidenciales serán en el 2023 y con el enojo de las personas, los hoy candidatos tendrán mucho que decir y proponer en sus respectivas campañas.

Podemos irnos hacia atrás, hace años, cuando en España iba a ganar Mariano Rajoy y por el acto terrorista sufrido en el metro de Madrid, en dos días cambió la opinión popular y llevaron a José Luis Zapatero a la victoria.

¿Qué significa esto? Que todos los posibles candidatos, no importando su ideología o su forma, saben que también enfrentarán la incertidumbre de actos, acciones y problemas que no tienen que ver con ellos y este es un buen momento para que se planteen cómo se pueden blindar de ciertos eventos para que no les impacten.

Usted, ¿por quién quiere votar? Aquí los resultados del tracking diario al 10 de julio

SDPnoticias publica el tracking diario realizado por MetricsMx. La propuesta es dar seguimiento de manera puntual a la intención de la ciudadanía sobre los posibles candidatos.

Ante lo cual, la medición para el día de hoy refleja lo siguiente:

Claudia Sheinbaum tiene 28.4% (una décima más que ayer). Seguida por Marcelo Ebrard con un 26.5% (dos décimas menos que ayer) y Adán Augusto López con un 8.1%, dos décimas menos que ayer.

tiene 28.4% (una décima más que ayer). Seguida por Marcelo Ebrard con un 26.5% (dos décimas menos que ayer) y Adán Augusto López con un 8.1%, dos décimas menos que ayer. Ricardo Anaya con un 17% (siete décimas menos que ayer). Seguido por Enrique De la Madrid con 12.9% (tres décimas más que ayer). Mientras que Margarita Zavala con 10.5% (dos décimas más que ayer).

con un 17% (siete décimas menos que ayer). Seguido por Enrique De la Madrid con 12.9% (tres décimas más que ayer). Mientras que Margarita Zavala con 10.5% (dos décimas más que ayer). Luis Donaldo Colosio de todos los posibles candidatos es quien tiene la mejor aceptación con un 34% (cuatro décimas menos que ayer), manteniendo su liderazgo en MC, siendo el mejor posible candidato de la oposición y con mayor intención de voto de todos los posibles candidatos. Seguido de manera lejana por Enrique Alfaro con 8.1% (dos décimas más que ayer). Mientras Samuel García termina con 6.1%, tres décimas menos que ayer.

de todos los posibles candidatos es quien tiene la mejor aceptación con un 34% (cuatro décimas menos que ayer), manteniendo su liderazgo en MC, siendo el mejor posible candidato de la oposición y con mayor intención de voto de todos los posibles candidatos. Seguido de manera lejana por Enrique Alfaro con 8.1% (dos décimas más que ayer). Mientras Samuel García termina con 6.1%, tres décimas menos que ayer. Por último, para los “aliados de Morena”, Gerardo Fernández Noroña diputado federal del PT, va con un 24.4% (un punto y 8 décimas más que ayer). Seguido de Ricardo Monreal senador de morena con un 14.9% (9 décimas menos que ayer). Por último, en tercer lugar está Manuel Velasco exgobernador de Chiapas y hoy senador del Verde con un 4.4% un punto y ocho décimas menos que ayer.

Este seguimiento diario se realiza a través de una encuesta telefónica de robot con 1,050 casos semanales. El margen de error es de +/-3.02% y tiene un 95% de nivel de confianza. En cada escenario se muestran los tres punteros.