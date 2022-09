El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, acusa que Andrés Manuel López Obrador tiene una favorita para ser su sucesora en las elecciones 2024.

Durante una entrevista con El Universal, Ricardo Monreal, aseguró que AMLO ha puesto en riesgo el legado democrático de México al evidenciar que sí tiene una favorita.

Ricardo Monreal dijo que sus declaraciones se basan en la narrativa que el presidente AMLO ha venido haciendo de aquí hasta hace un año y medio, evidenciado sus preferencia a la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.

“¿Cómo van a poder expresarle a la historia que impusieron, que la vía democrática no se dio, que se canceló el proceso democrático siendo nosotros víctimas en el pasado de imposiciones?”, cuestionó el abanderado de Morena.

En ese sentido, expresó que mientras que algunos aspirantes son enaltecidos por AMLO, otros son tratados con “palabras fuertes”.

Cabe recordar que luego de que Ricardo Monreal se abstuviera de participar en la votación del pase de la Guardia Nacional a la Sedena, AMLO acusó al funcionario de “avalar la falsedad y la politiquería del conservadurismo”.

Dichos a los que Ricardo Monreal calificó de expresiones duras e injustas.

Entre otras cosas, el senador de Morena, habló sobre los supuestos ataques que ha recibido por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum para desprestigiarlo rumbo a la candidatura presidencial de 2024.

“Es muy claro que los provienen desde el gobierno de la CDMX y no voy a callar. En ese sentido me parece una infamia que estén usando recursos públicos para atacarme. No creo que sea una buena estrategia, creo que, al contrario, nos vamos a necesitar todos y si sigue el ataque frontal los intereses son difíciles de conciliar después de terminada la guerra.”

Ricardo Monreal