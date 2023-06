“Lo que no saben es que a mi me gusta la sangre”, advirtió el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, a medios de comunicación.

Durante un evento público en Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, Ricardo Gallardo se lanzó contra medios de comunicación, luego que algunos portales digitales reportaron la muerte de un trabajador en la obra de construcción de la Arena San Luis Potosí, a cargo del gobierno de Ricardo Gallardo.

La lanzada de Ricardo Gallardo contra medios ocurrió este jueves 29 de junio al acusa que “portalitos” le dieron relevancia a la muerte de un albañil en una de las obras insignia de su gobierno, mientras “el pueblo que se friegue”.

“A quienes les interesa más el que se murió en una obra, imagínense, ¡qué méndigos son!... mientras que el pueblo que se friegue” Ricardo Gallardo. Gobernador de San Luis Potosí

Ricardo Gallardo explotó contra medios de comunicación que están ―dijo― “chingue y chingue”, pero aseguró que lo que no saben es que a él le gusta la sangre.

El mandatario potosino refirió que los “portalitos” que reportaron la muerte del trabajador lo hacen, “porque no se les paga” como sí lo hacía “la maldita herencia”, pero señaló que actualmente “son poquitos” los que están en ‘contra’ de su administración.

“Porque hasta eso, los medios serios, pues son serios, pero hay uno que otro portalito que como no se les paga y antes le pagaba la maldita herencia, pues hoy están chingue y chingue, apoco no”, dijo Gallardo Cardona.

Sin embargo, indicó que no planea quitar apoyos a las familias o jóvenes por pagarle a los medios como los que reportaron la muerte del albañil, por lo que “mejor que sigan chingando”, sostuvo.

“Pero no le vamos a quitar una beca a una familia, un apoyo en efectivo a un adulto mayor, madre soltera, por pagarle a esos cabrones, mejor que sigan chingando, si no de todos modos con qué nos divertimos, necesitamos diversión, lo que no saben es que a mí me gusta la sangre, ver arder el mundo, lo hemos hecho toda la vida”, expresó.

En sintonía con el discurso presidencial, Ricardo Gallardo señaló que los medios de comunicación críticos están del lado “de los conservadores”, a quienes señaló de que les gusta vivir de la tragedia y que quieren ver arder San Luis Potosí.

“Ya se están definiendo los que van a ir con conservadores y los que van a estar con el pueblo de SLP, eso nos da para ir ya focalizando los que les gusta vivir de la tragedia, que quieren ver arder SLP, los que si hay un muerto lo disfrutan, es lo que hacen” Ricardo Gallardo

¿Qué pasó en la obra de la Arena San Luis Potosí?

Testigos refieren que un albañil murió a causa de una supuesta mala maniobra, al quedar atrapado entre las vigas de un castillo de la construcción de la Arena San Luis Potosí.

Según el reporte, la muerte del trabajador se dio por “una mala maniobra”, pues una máquina que opera en la obra habría golpeado la estructura del castillo, lo que provocó que el albañil quedara atrapado entre los fierros .

De inmediato, el trabajador fue rescatado y trasladado de urgencia a un hospital, pero a su llegada al nosocomio ya no contaba con signos vitales.

Por su parte, el coordinador estatal de Protección Civil, Mauricio Ordaz Flores, detalló que la empresa encargada de la obra, Grupo Empresarial México (Gemsa), tiene las acreditaciones de seguridad para sus empleados.

De modo que descartó una posible negligencia de la compañía y responsabilizó al albañil de su muerte por un error en su operación.

El gobierno de San Luis Potosí confirmó que la empresa se hará cargo de gastos los económicos y la indemnización de la víctima por accidente laboral.