Reforma electoral de AMLO quiere devolver a México al pasado: José Woldenberg

José Woldenberg, quien fuera presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), aseguró que la reforma electoral que busca promover Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es un “dislate mayúsculo”.

De acuerdo con el ex presidente del IFE, con la reforma lo que se busca es devolver a México al pasado, donde los observadores electorales tenían fines partidistas.

En entrevista para Así las cosas, aseveró que hacer que los 3 poderes propongan candidatos “independientes” llevará inevitablemente a los futuros consejeros a buscar a los partidos.

“Me parece un dislate mayúsculo que cada uno de los poderes proponga candidatos y que luego los ciudadanos decidan” José Woldenberg, ex presidente del IFE

Candidatos para consejeros van a necesitar el apoyo de partidos: Woldenberg

José Woldenberg aseguró que los candidatos que presenten los 3 poderes van a tener que recurrir al apoyo de los partidos políticos.

Esto debido a que su asignación dependerá de una elección popular, por lo que requerirán de hacer una campaña a nivel nacional.

Al respecto, dijo que son precisamente los partidos las únicas organizaciones con la infraestructura y los recursos para poder hacer campañas a nivel nacional, por su presencia en cada estado.

Por ello, el ex consejero presidente del IFE afirmó no estar de acuerdo con la reforma electoral de AMLO, pues llevaría al país a tener consejeros de partidos y no verdaderamente independientes.

“¿Qué quiere decir esto? ¿Esos ciudadanos van a hacer campaña a lo largo y ancho del país? ¿Quiénes son los únicos que pueden apoyar una campaña de carácter nacional? Los partidos políticos, que son las únicas organizaciones que tienen presencia a lo largo y ancho del país. Esos candidatos lo que harán es buscar ese apoyo y acabaremos teniendo consejeros de partidos” José Woldenberg, ex presidente del IFE

Woldenberg aseguró que no puede imaginar a 60 personas pidiendo el voto popular sin una infraestructura logística desde Tijuana a Mérida sin el apoyo de una organización.

Asimismo, aseguró que la reforma electoral va a “contracorriente” de todo lo que se ha trabajado en México para “darle certeza, transparencia y equidad a las elecciones”.

Creación del INE fue para garantizar imparcialidad; reforma electoral terminará con eso

De acuerdo con el expresidente del IFE, el organismo ahora llamado Instituto Nacional Electoral (INE) f ue creado para garantizar la imparcialidad en las elecciones.

Además, el órgano electoral ha dado garantías tanto a la ciudadanía como a los partidos de que su operación no es facciosa y comprometida con el cumplimiento de la ley.

Sin embargo, la reforma electoral terminaría con las garantías y regresaría al punto antes del IFE donde los procesos electorales eran supervisados por:

representantes de los poderes públicos

representantes de los partidos políticos

“Había un problema en esa fórmula ¿y cuál era? Que tanto los representantes de los poderes públicos como los partidos políticos tenían una camiseta partidista” José Woldenberg, ex presidente del IFE

Recordó que hasta ahora, los 11 consejeros han sido electos por la Cámara de Diputados a través de una mayoría calificada y que pasaron por todo un proceso, cosa necesaria para lograr una autoridad imparcial.

Sin embargo, la reforma electoral, hará que se llene el instituto de representantes partidistas, tal como era antes de la creación del IFE .

“Eso ha dado buenos resultados y están a la vista. Tenemos un Instituto Nacional Electoral independiente. De la otra manera que a algunos les parece bien, lo único que va a hacer es que tengamos de nuevo representantes partidistas” José Woldenberg, ex presidente del IFE

AMLO tiene una campaña permanente contra el INE; no ha probado el fraude del 2006

Por otra parte, Woldenberg aseguró que AMLO tiene una campaña permanente contra el INE desde que perdió las elecciones del 2006.

De acuerdo con el expresidente del IFE, la reforma electoral está ligada a los dichos del ahora presidente, quien aseguró que se le había “arrebatado el triunfo” en ese entonces.

Asimismo, insistió en que lo único que lograría la reforma que promueve es empujar a los candidatos a consejeros y magistrados hacia los partidos políticos.

“Es parte de una campaña permanente que ha desatado él, en contra de la institución que organizó sus propias elecciones…creo que sería un presente nefasto… La única manera de llegar ahí sería teniendo el apoyo de los partidos políticos” José Woldenberg, ex presidente del IFE

Recordó que la historia del INE está marcada por la erradicación de los fraudes y muestra de ello son las mismas elecciones que AMLO reclama.

“Si algo ha logrado la historia del IFE-INE, es erradicar los fraudes. Y hay que decirlo con todas sus letras: la versión del presidente de las elecciones de 2006, es una versión fraudulenta en donde dijo que a él se le arrebató el triunfo, han pasado casi 16 años y no ha mostrado una sola prueba de sus dichos” José Woldenberg, ex presidente del IFE

José Woldeberg recordó que en 2006 se abrieron 12 mil urnas señaladas específicamente por la coalición que apoyaba al presidente como fraudulentas y éstas solo corroboraron los resultados del PREP y del conteo del IFE.