El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que promoverá una reforma electoral para que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) sean elegidos por la ciudadanía.

De acuerdo con el mandatario, planteará esta reforma luego de que se lleve a cabo la revocación de mandato el próximo 10 de abril.

Desde la conferencia mañanera del 29 de marzo, AMLO aseguró que busca que se garantice que no haya funcionarios sin vocación democrática.

De acuerdo con AMLO, es necesaria una reforma electoral para garantizar la democracia en el país.

Además, aseguró que en México hay jueces “con actitudes tendenciosas en lo electoral”, por lo que quiere garantizar que no existan los fraudes electorales.

Asimismo, dijo que busca que en función solo existan consejeros del INE y magistrados con vocación democrática que garanticen el voto libre y secreto.

“Pasando el 10 de abril, vamos a enviar una iniciativa de reforma constitucional para garantizar la democracia en México, que ya no haya jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral. Esto es que no haya consejeros, magistrados que no tengan vocación democrática. También que se garantice el voto libre, secreto y que no haya fraudes electorales”

AMLO