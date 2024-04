El dictamen sobre la reforma de pensiones que se discutía hoy 17 de abril de 2024 en la Cámara de Diputados, e s devuelta a la Comisión de Seguridad Social y estos son los motivos.

Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) denunciaron que el dictamen aprobado fue cambiado por la bancada de Morena, quienes le hicieron varias modificaciones ilegalmente.

Es por eso que el pleno solicitó un receso a la discusión de la reforma de pensiones, la cual se reanudará el próximo lunes 22 de abril, en tanto que esta fue devuelta a las comisiones. Te explicamos los motivos de esta decisión.

Reforma de pensiones es devuelta a comisiones

Durante la discusión de la reforma de pensiones que se llevó a cabo hoy miércoles 17 de abril en la Cámara de Diputados, la bancada panista denunció que el dictamen que previamente fue aprobado por las comisiones, fue cambiado por Morena.

Es por eso que la reforma de pensiones es devuelta a comisiones, pues l os cambios acordados en las comisiones ya no aparecían en el texto discutido en el pleno de la Cámara Baja , lo que constituye una violación al proceso parlamentario, de acuerdo con el PAN.

José Elías Lixa, vicecoordinador de la bancada blanquiazul, instó a que se abriera una investigación sobre los cambios en el dictamen de la reforma de pensiones, pues el documento difiere del aprobado el pasado lunes y el publicado en la Gaceta Parlamentaria.

No obstante, Ignacio Mier, coordinador de Morena, aseguró que los cambios en el dictamen a la reforma de pensiones no fueron con dolo, sino que se debió a un error humano en donde se publicó el proyecto de dictamen y no el dictamen aprobado.

No fue con dolo, fue un "error humano", dice @NachoMierV sobre los cambios al dictamen de reforma de pensionespic.twitter.com/G3YXEg66SN — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 17, 2024

Estos son los motivos por los que la reforma de pensiones es devuelta a comisiones

De acuerdo con lo expuesto, uno de los motivos por el que la reforma de pensiones es devuelta a comisiones es porque se modificó la redacción del artículo 302.

En este artículo se especificaba que el dinero que sería transferido al nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar “no sería aplicable a los recursos de las cuentas individuales de aquellos trabajadores que cuenten con una relación laboral activa ante el instituto”.

Asimismo se indicaba la creación de un fideicomiso público que administre el fondo de pensiones, el cual sería constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Banco de México, además de que esta no sería considerada una entidad paraestatal, sino que formaría parte de la Federación.

No obstante, la redacción original de la reforma de pensiones decía que las Afores trasladarían el dinero de las subcuentas de retiro al Fondo de Pensiones para el Bienestar, debiendo notificar al IMSS cada traspaso el mismo día en que se realice.