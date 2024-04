El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó a Joaquín López-Dóriga por sus declaraciones en cuanto a la iniciativa de Morena para crear un Fondo de Pensiones para el Bienestar; “¿cuál expropiación de las Afores?”, dijo el mandatario federal.

El lunes 15 de abril fue aprobado el dictamen para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar en la Cámara de Diputados, impulsado por el coordinador de Morena, Ignacio Mier; este contó con el respaldo de 19 votos a favor de Morena y aliados y 10 en contra de la oposición.

Con esta iniciativa se establece que el fondo será administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y estará constituido en el Banco de México (Banxico), a fin de garantizar el 100 por ciento del último salario como pensión a los trabajadores.

La iniciativa de Morena también establece que los fondos de Afores cuentas inactivas de personas mayores de 70 años podrán ser transferibles al Fondo de Pensiones para el Bienestar. En ese sentido, Joaquín López-Dóriga escribió en redes sociales:

Esta afirmación fue acompañada de un video, en el que declaró:

AMLO le respondió a Joaquín López-Dóriga por sus afirmaciones en torno al Fondo de Pensiones para el Bienestar y al manejo de Afores de cuentas inactivas. Sin embargo, la respuesta de AMLO fue más abierta pues señaló una “mentira colectiva” en torno a la iniciativa.

Durante su conferencia mañanera de hoy 17 de abril, esto fue lo que dijo López Obrador:

En ese sentido, hizo una acotación para hablar de las declaraciones de Joaquín López-Dóriga:

No obstante, López Obrador se refirió a la relación de los medios de comunicación con quienes “manejan las Afores”:

“Pero lo tercero es que lo que no entregaban a los trabajadores, que no reclamaban los trabajadores, se quedaban las Afores con ese dinero, entonces por ley ese dinero lo tienen que entregar al Seguro Social, pues como son muy acaudalados, tienen mucho poder económico, los que manejan las Afores, tienen muy buena relación con los medios, entonces se apoyan en los medios para echar a andar esta campaña de mentiras porque van a tener que entregar lo que ellos administran sin que tenga un propósito que beneficie a los trabajadores”

AMLO reiteró que actualmente el trabajador recibe, cuando mucho, el 50 por ciento de su último salario como pensión; “esa fue la ley Zedillo, esa fue la ley Calderón”, dijo el presidente durante su conferencia mañanera de hoy 17 de abril.

López Obrador explicó que el dinero del fondo de pensiones no provendrá de las cuentas de los trabajadores, sino del “dinero que manejan ilegalmente las Afores”. En ese sentido, hizo otro comentario en torno a las afirmaciones en distintos medios de comunicación:

“Joaquín, Ciro, Loret, etc, etc, etc, nosotros no somos rateros, tenemos defectos como todos los seres humanos pero no somos corruptos”

AMLO