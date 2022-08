Los probables candidatos para el 2024

SDPnoticias y MetricsMx presentan el tracking diario de los posibles candidatos para la presidencia en el 2024. Estos son los resultados para el día de hoy.

Chiles en nogada y el 2024.

El 28 de agosto es el día en que más se festejan los chiles en nogada.

Por aquello de San Agustín y porque se celebraba al flamante Agustín de Iturbide, quien después de signar los tratados de Córdoba con don Juan O´Donojú -último virrey de la Nueva España- donde se reconocía a México como nación soberana e independiente el 24 de agosto de 1821.

O´Donojú, no soportaba a Fernando VII ni su falta de palabra. Le consideraba un déspota NO ilustrado y también absolutista. No solo había faltado su palabra con las colonias y virreinatos allende del mar, también había mentido a los habitantes de la península.

Regresando de firmar el Tratado de Córdoba, el capitán de los ejércitos Trigarantes, Agustín de Iturbide, hizo parada en Puebla antes de seguir hacia la capital y como muestra del espíritu nacionalista que imperaba y celebrando al ejército y su capitán, las monjas de Puebla, crearon los chiles en nogada.

Podrían considerarse como el platillo nacional, dado su nacimiento, pero lo importante, es qué harán los posibles candidatos para impulsar el turismo nacional y el patrimonio intangible de nuestro país como son los chiles en nogada.

Por cierto, O´Donojú firmaría también el 27 de septiembre de 1821 el acta de independencia de nuestro país.

Usted, ¿por quién quiere votar?

SDPnoticias publica el tracking diario realizado por MetricsMx. Este ejercicio ofrece un seguimiento diario y puntual a la intención de la ciudadanía sobre los posibles candidatos. De esta forma el ciudadano puede tener un mejor pulso de estos y también, de cómo reaccionan los posibles votantes a las propuestas, trabajo o dichos de unos y otros.

Ante lo cual, la medición para el día de hoy refleja lo siguiente:

Claudia Sheinbaum tiene 29.3% (una décima más que ayer). Seguida por Marcelo Ebrard con un 27.9% (cinco décimas más que ayer) y Adán Augusto López con un 9% (dos décimas menos que ayer).

con un 9% (dos décimas menos que ayer). Ricardo Anaya con un 15.7% (ocho décimas más que ayer). Seguido por Enrique De la Madrid 12.1% (una décima más que ayer) y Margarita Zavala con 8.8% (seis décimas menos que ayer).

con un 15.7% (ocho décimas más que ayer). Seguido por 12.1% (una décima más que ayer) y con 8.8% (seis décimas menos que ayer). Luis Donaldo Colosio de todos los posibles candidatos es quien tiene la mejor aceptación con un 31.7% (cuatro décimas más que ayer), mantiene su liderazgo en MC. Enrique Alfaro con 11% (dos décimas más que ayer) y Samuel García , gobernador de Nuevo León con 7.1% (tres décimas más que ayer).

con 11% (dos décimas más que ayer) y , gobernador de Nuevo León con 7.1% (tres décimas más que ayer). Por último, para los “aliados de Morena”, Gerardo Fernández Noroña diputado federal del PT, va con un 22.8% (cuatro décimas más que ayer). Seguido de Ricardo Monreal senador de morena con un 15.1% (tres décimas más que ayer). Por último, en tercer lugar, está Manuel Velasco exgobernador de Chiapas y hoy senador del Verde con un 5.6% (una décima menos que ayer).

Este seguimiento diario se realiza a través de una encuesta telefónica de robot con 1,050 casos semanales. El margen de error es de +/-3.02% y tiene un 95% de nivel de confianza. En cada escenario se muestran los tres punteros.