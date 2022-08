La diputada federal Margarita Zavala habló sobre su futuro político rumbo a las elecciones 2024 para renovar la presidencia de México.

En entrevista para PolíticoMX, Margarita Zavala aseguró que se está trabajando para ver como el PAN puede ganar terreno político sobre Morena, partido actualmente en el poder.

Margarita Zavala, excandidata presidencial, habló sobre lo que podría ser su futuro en la política del país.

De acuerdo con Margarita Zavala la meta es ganarle a Morena “por el daño que han hecho” así como la destrucción del país, revisa dónde puede servir más para poder cumplirla.

Esto, a pesar de que la presidencia de la República en las elecciones 2024, no sea el camino que deba de seguir para el cumplimiento de la meta de la oposición.

Cabe señalar que, de acuerdo con el Tracking diario de SDPnoticias del 15 de agosto, Zavala es la tercera favorita para contender por la presidencia por la oposición con el 12% de la preferencia.

Margarita Zavala aseguró que no está alzando la mano por el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) en lugar de la presidencia, pero que tampoco lo descarta.

Aseguró que lo que es importante es que la posición se ponga de acuerdo sobre qué es lo mejor para la ciudad.

Así como quién es la mejor opción para ganar, pues considera que “no es una meta menor” ganar el gobierno de la CDMX a Morena, actualmente representado por Claudia Sheinbaum.

“A mí no me parece una meta menor decir: si le queremos ganar a Morena por el daño que han hecho, por la destrucción de este país que han logrado todos los días y que no han podido construir nada”

Reiteró que si bien no está levantando la mano para representar a la oposición para el gobierno de la CDMX en vez de competir en las elecciones 2024, tampoco se descarta.

“Yo no me lanzo pero por supuesto no me descarto porque nadie se debe descartar teniendo esa posibilidad o siendo mencionado”

Margarita Zavala