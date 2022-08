Luis Donaldo Colosio Riojas no quiere contender por la presidencia en las elecciones 2024, pues el alcalde de Monterrey sentenció — “no es mi meta” —, al hablar de la sucesión presidencial.

Entrevistado por medios locales, Luis Donaldo Colosio Riojas calificó incluso como “absurdo” que se tenga la creencia de que su intención es sumarse a la contienda por la presidencia en las elecciones 2024.

Así lo sentenció el alcalde de Monterrey al recordar que fue justo una elección presidencial la que le “quitó” a su papá, en referencia al asesinato de su padre, Luis Donaldo Colosio.

El Luis Donaldo Colosio que no vio venir a Luis Donaldo Colosio

Al advertir que respeta mucho una contienda de esa talla, concluyó que ir en busca de la presidencia en las elecciones 2024 no se trata de su “meta” y no quiere “ir corriendo” por ella.

“Me resulta absurdo que la gente piensa que yo quiero ir corriendo hacia aquella situación que me quitó a mi papá. No va por ahí, yo reconozco lo que eso le hizo a mi papá y a mi familia es algo a lo que le tengo mucho respeto. No es mi meta, es un gran encargo, un gran trabajo, muchísimas vidas dependen de ese cargo, de que se haga bien”

Luis Donaldo Colosio Riojas