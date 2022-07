Andrés Manuel López Obrador (AMLO) debe sacar las manos del proceso que se desarrolla de cara a las elecciones 2024, pidió el diputado y aspirante presidencial Gerardo Fernández Noroña.

En un mensaje desde la Cámara de Diputados, Fernández Noroña llamó a todo el aparato gubernamental, a abstenerse de realizar pronunciamientos relacionados con las elecciones 2024.

En particular, Fernández Noroña exigió al presidente AMLO que “saque las manos” del proceso, ya que consideró, está otorgando una ventaja indebida a ciertos perfiles de aspirantes.

De la misma forma, en su crítica a AMLO, Fernández Noroña advirtió que a pesar de las preferencias del mandatario, no se hará a un lado en sus aspiraciones para las elecciones 2024.

Así lo dijo Gerardo Fernández Noroña al indicar que sobre el proceso interno de Morena para las elecciones 2024, AMLO ya dejó en claro quién es su aspirante preferido.

Sin mencionar un nombre en particular, Fernández Noroña aseguró que AMLO ya “dio las señales suficientes” del aspirante presidencial que desde su perspectiva, debe ser su relevo .

Al advertir que “estamos en un momento delicado”, el diputado y aspirante presidencial sentenció que todo el gobierno debe dejar de intervenir el desarrollo del proceso electoral.

Por lo anterior, aseveró que todo el aparato gubernamental tiene que abstenerse de participar y sobre todo, de generar cualquier tipo de publicidad para alguno de los aspirantes para las elecciones 2024.

Por otro lado, Fernández Noroña denunció que debido a sus aspiraciones para las elecciones 2024, se le retiró la invitación a la inauguración de la refinería Dos Bocas, del pasado viernes.

Sobre lo anterior, el diputado federal de la bancada del PT señaló que Rocío Nahle le envió una invitación para formar parte del evento de inauguración de la refinería.

Sin embargo, destacó Fernández Noroña, le cancelaron la invitación para dicho evento debido a que también busca ser el candidato del bloque Morena-PT-PVEM para las elecciones 2024.

Pese a lo anterior, Gerardo Fernández Noroña dijo que a diferencia de figuras como Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard , él no es una de las llamadas “corcholatas”.

En ese sentido, afirmó que él es un hombre libre con una aspiración legítima de ser el candidato en las elecciones 2024, por lo que no desistirá de dichos objetivos en la sucesión presidencial.

Incluso, Gerardo Fernández Noroña advirtió que pese a lo ocurrido, no va a dejar que nadie lo haga a un lado en el proceso interno para contender por la candidatura.

No obstante, el legislador federal indicó que si la ciudadanía decide no darle su respaldo en las elecciones, 2024, aceptará la determinación del pueblo.

“No me voy a dejar hacer a un lado por nadie, no desistiré de mi legítima aspiración a contener por la Presidencia y si el pueblo no me quiere, lo aceptaré”

Gerardo Fernández Noroña