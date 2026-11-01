Rosina del Villar fue la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Baja California, quién murió este fin de semana.

La morenista falleció el pasado 31 de octubre tras una caída y complicaciones de salud.

¿Quién era Rosina del Villar?

Rosina del Villar Casas fue una reconocida abogada, servidora pública y líder política mexicana en el estado de Baja California.

Falleció el 31 de octubre de 2026 tras ser hospitalizada a consecuencia de complicaciones médicas derivadas de un accidente en Tijuana.

Previo a su fallecimiento, la militante de Morena había compartido un comunicado sobre su estado de salud en el que señalaba que se encontraba bien; sin embargo, un día después murió.

Rosina del Villar comparte comunicado antes de su fallecimiento (Comunicado de Rosina del Villar)

¿Cuántos años tenía Rosina del Villar?

Al momento de su muerte, Rosina del Villar tenía 58 años de edad, debido a que nació el 18 de noviembre de 1967. Estaba a pocas semanas de cumplir 59.

¿Cuál era el signo zodiacal de Rosina del Villar?

El cumpleaños de Rosina del Villar era el 18 de noviembre, por lo que según dicta el calendario astrológico, su signo zodiacal era Escorpio.

¿Rosina del Villar tenía pareja?

Por el momento, se desconoce si Rosina del Villar tenía esposo, ya que este dato permanece como privado.

Rosina del Villar, dirigente de Morena en Baja California (Rosina del Villar / Facebook )

¿Tenía hijos Rosina del Villar?

No se sabe si Rosina del Villar tenía hijos; su esquela por su muerte da el pésame a amigos y familiares.

¿Qué estudió Rosina del Villar?

Rosina del Villar contaba con Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Turismo, ambas otorgadas por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

¿En qué trabajó Rosina del Villar?

Rosina del Villar Casas desempeñó un papel activo en la función pública y dentro del movimiento político de Morena en Baja California:

Diputada Local en Baja California: Formó parte de la XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, donde ocupó responsabilidades clave, entre ellas la presidencia de la Comisión de Hacienda y Presupuesto

Secretaria de Honestidad y Función Pública (Anticorrupción y Buen Gobierno): Durante la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, se desempeñó como titular de esta secretaría. Renunció a este cargo institucional para asumir tareas de dirigencia partidista

Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Baja California: Fue electa en noviembre de 2024 para presidir la estructura de Morena en la entidad, cargo que desempeñó activamente hasta su fallecimiento en octubre de 2026