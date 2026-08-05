Roberto Romero del Valle es un político mexicano y vocero de Morena en Tabasco. Dentro del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ha participado en la estrategia de comunicación y en la difusión de los posicionamientos del partido en la entidad, además de intervenir en temas relacionados con la agenda política estatal.

¿Quién es Roberto Romero del Valle?

Roberto Romero del Valle es el vocero oficial y representante electoral de Morena en Tabasco ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IECPT). Cuenta con una larga trayectoria política en la izquierda tabasqueña y es exdirigente estatal del PRD, posteriormente se sumó a las filas de Morena.

Asimismo, fungió brevemente como subsecretario de Transporte en la Secretaria de Movilidad (SEMOVI) del estado de Tabasco.

Actualmente sus funciones dentro del partido Morena se centran en la comunicación institucional del partido y en el acompañamiento de las actividades de la dirigencia estatal.

¿Qué edad tiene Roberto Romero del Valle?

Sobre la edad del vocero de Morena, Roberto Romero del Valle no se cuentan con datos sobre su fecha de nacimiento.

¿Roberto Romero del Valle tiene hijos?

No existe información pública que confirme si Roberto Romero del Valle tiene hijos. El vocero de Morena Tabasco ha mantenido su vida personal fuera del ámbito público.

¿Qué estudios tiene Roberto Romero del Valle?

Hasta el momento, el vocero de Morena no ha brindado información pública acerca de sus estudios o de su formación académica.

¿En qué ha trabajado Roberto Romero del Valle?

La trayectoria pública conocida de Roberto Romero del Valle está ligada a la actividad política y a la comunicación institucional dentro de Morena, en la cual se conoce su militancia en el PRD en Tabasco y su cargo como subsecretario de Transportes de la Semovi.

Desde esta responsabilidad participa en la difusión de la postura oficial del partido, la atención a medios de comunicación y la comunicación de las actividades de la dirigencia estatal de Morena en Tabasco.