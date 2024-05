Fabiola Cortés, periodista mexicana, fue demandada por la empresa constructora Four Cardinals por el caso de despojo en la Riviera Maya.

La también abogada desveló que la compañía de origen español robó terrenos a indígenas mayas en el predio “El Pocito”, utilizando documentos falsos.

Ante ello, Four Cardinals interpuso una demanda multimillonaria contra Fabiola Cortés, acusando el pago por reparación del daño por una supuesta difamación.

¿Quién es Fabiola Cortés?

Fabiola Cortés es fundadora de la organización civil Somos Tus Ojos, dedicada a investigar y denunciar actos de corrupción en el estado de Quintana Roo.

Asimismo, forma parte de los fundadores del medio de comunicación Periodismo en colectivo, dedicado a informar sucesos que acontecen en la misma entidad.

¿Qué edad tiene Fabiola Cortés?

¿Quién es la pareja de Fabiola Cortés?

¿Qué signo zodiacal es Fabiola Cortés?

¿Cuántos hijos tiene Fabiola Cortés?

¿Qué estudió Fabiola Cortés?

Fabiola Cortés es Licenciada en Ciencias de la Comunicación y Licenciada en Derecho, ambas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿En qué ha trabajado Fabiola Cortés?

Fabiola Cortés se ha desempeñado como reportera para medios independientes, hasta que fundó su propio espacio denominado Periodismo en Colectivo.

Posteriormente, en el año 2016 fundó la asociación civil Somos Tus Ojos, la cual, la logrado conjuntar sus funciones con el medio que ella misma creó.

Fabiola Cortés, la periodista demandada por Four Cardinals por caso de despojo en la Riviera Maya

Four Cardinals, compañía constructora que se encuentra desarrollando el proyecto inmobiliario “Amares Residencial”, en el predio “El Pocito” en la Riviera Maya, demandó por casi 67 millones de pesos a Fabiola Cortés.

La empresa española detalló que la denuncia contra la periodista y abogada solicita el pago de los montos multimillonarios por al menos dos conceptos que se habrían cometido contra ellos.

En primera instancia, busca que Fabiola Cortés pague 3.6 millones de dólares (60 millones 670 mil 440 pesos, aproximadamente) por concepto de daños materiales , y un pago de 5 millones de pesos por cometer un supuesto daño moral gravísimo .