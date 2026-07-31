Ramón Sosamantes, colaboró con Rosario Robles, durante la gestión del ex Presidente de México, Enrique Peña Nieto.

El exfuncionario está vinculado al escándalo de corrupción conocido como la Estafa Maestra. En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre él.

¿Quién es Ramón Sosamontes? Excolaborador de Rosario Robles señalado por la Estafa Maestra

Ramón Sosamontes Herreramoro, trabajó con Rosario Robles, quien estuvo al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Los exfuncionarios colaboraron por varios periodos discontinuos a lo largo de casi dos décadas.

Robles lo designó Jefe Delegacional en Iztapalapa, cargo que ocupó del 1 de diciembre de 1999 al 30 de noviembre de 2000.

De 2012 a 2018 fue su colaborador cercano, además de jefe de comunicación social en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y posteriormente en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

La Fiscalía General de la República vinculó a ambos en el caso de la Estafa Maestra, esquema mediante el que dependencias federales malversaron más de 5 mil millones de pesos mediante convenios con universidades públicas y empresas fantasmas.

Ramón Sosamontes Herreramoro (Facebook)

¿Qué edad tiene Ramón Sosamontes?

Ramón Sosamontes es originario de Chilpancingo de los Bravo. Nació el 4 de septiembre de 1951 por lo que actualmente tiene de 74 años de edad.

¿Quién es la esposa de Ramón Sosamontes?

Ramón Sosamontes estuvo casado con Maritza Zurita Esquivel, quien murió en enero de 2022. Actualmente se desconoce el estado civil del exfuncionario.

¿Qué signo zodiacal es Ramón Sosamontes?

Ramón Sosamontes nació bajo el signo zodiacal de Virgo.

Ramón Sosamontes Herreramoro (@RamonSosaH / X)

¿Cuántos hijos tiene Ramón Sosamontes?

Se desconoce esta información sobre Ramón Sosamontes.

¿Qué estudió Ramón Sosamontes?

Ramón Sosamontes es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Tiene una Maestría en Administración Pública por la misma institución educativa.

¿En qué ha trabajadoRamón Sosamontes?

De 1968 a 1981, Ramón Sosamontes militó en el Partido Comunista Mexicano (PCM).

En 1979 fue candidato del PCM a diputado federal por el V Distrito Electoral Federal de Guerrero.

En 1981 cofundó el Partido Socialista Unificado de México (PSUM). Cuatro años después se desempeñó como Secretario General del Partido en el entonces llamado Distrito Federal.

En 1988 coordinó el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y presidió Mesa Directiva de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

De 1997 a 1999 fue Jefe delegacional de Venustiano Carranza, y de ese mismo año hasta el 2000 lo fue en Iztapalapa.

De 1994 a 1997 fungió como vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD, así como fue miembro de la Comisión Especial del Seguimiento a las investigaciones en torno a los atentados en contra de Luis Donaldo Colosio Murrieta y José Francisco Ruiz Massieu.

De 2000 a 2002 fungió como subsecretario de Seguridad Pública. Renunció para ser vocero de la campaña de Rosario Robles Berlanga a la presidencia del PRD nacional.

Entre 2002 y 2003 se convirtió en el secretario de Asuntos Electorales.

En diciembre de 2012 fue designado como Jefe de Oficina de Rosario Robles Berlanga.