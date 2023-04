En un video que circula en redes sociales, la diputada de Morena, Patricia Armendáriz , fue exhibida cuando insultó y dio golpes en la mesa al participar en una reunión con comuneros mayas.

En el video se puede escuchar a una molesta Patricia Armendáriz dando golpes en la mesa y reclamando con insultos, a los comuneros mayas que participaron en la reunión.

Al revelarse la grabación, Patricia Armendáriz confirmó lo ocurrido y ofreció una explicación sobre su mala actitud durante el encuentro con los comuneros mayas, a quienes incluso mandó a callar.

En una reunión con comuneros mayas y lacandones, la diputada federal de Morena, Patricia Armendáriz explotó y se les lanzó con insultos y hasta golpes en la mesa.

Así se exhibe en un video que dio a conocer la periodista Gabriela Coutiño, en el cual se puede escuchar a Patricia Armendáriz gritando, mandando a callar e insultando.

De acuerdo con lo referido por la reportera, fue durante una reunión con comuneros mayas y lacandones, que la diputada de Morena explotó y no se guardó ningún insulto.

Y es que se escucha que la legisladora federal y empresaria, amenazó con mandar a la “chingada” a los comuneros, a quienes también recriminó a gritos por hacer “pendejadas”.

Al respecto, se puede oír que Patricia Armendáriz advirtió a los comuneros mayas que no iban a recibir recursos si no entregaban proyectos integrales a favor de sus comunidades.

Lo anterior debido a que la legisladora les reclamó por que en un par de reuniones previas , tampoco le presentaron los proyectos de desarrollo para las comunidades.

“O me presentan programas de desarrollo para ustedes, o se me van a ir a la chingada, se los quiero dejar claro. Ya no quiero saber nada de ustedes.

La próxima reunión, o me traen propuestas de comunidad o no cuenten conmigo, ya ni vengan.

Es la tercera reunión que tengo con ustedes”

Patricia Armendáriz