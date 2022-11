La diputada Patricia Armendáriz fue abucheada en la FIL Guadalajara 2022 luego de que durante su ponencia presumió que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es “el presidente más liberal” que ha tenido México.

Desde el Foro “Mujeres en el poder: el rumbo de México”, Patricia Armendáriz recibió abucheos, gritos y chiflidos de los presentes como muestra de rechazo respecto a su admiración por el mandatario federal.

En este foro también participaron:

Al escuchar los chiflidos y abucheos, la diputada Patricia Armendariz se mostró visiblemente molesta y amenazó que, de no permitirle expresarse, lo mejor era retirarse del foro.

Patricia Armendáriz participaba en uno de los foros organizados en la FIL Guadalajara 2022 cuando fue abucheada por presumir que AMLO es el “presidente más liberal” que ha tenido el país.

Sin embargo, su apreciación no fue buen recibida por los presentes, mientras que aclaraba que solo intentaba transmitir su conocimiento de manera responsable.

“Bueno, si no me dejan hablar pues ya me voy. Yo estoy haciendo todo el esfuerzo por transmitir lo que sé de una manera responsable”

Patricia Armendáriz