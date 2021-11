¿Qué es el plan mundial de fraternidad presentado por AMLO en la ONU?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propuso el plan mundial de fraternidad y de bienestar en la ONU.

Durante su intervención en sesión del consejo de seguridad de la ONU, AMLO presentó su plan mundial de fraternidad y de bienestar tras afirmar que nunca en la historia de la ONU se ha hecho algo “realmente sustancial en beneficio de los pobres”.

En este sentido, el presidente AMLO anunció que en la próxima asamblea general de la ONU, México propondrá este plan mundial de fraternidad y de bienestar.

El plan tiene como fin garantizar una vida digna para las 750 millones de personas que sobreviven con menos de 2 dólares al día .

¿En qué consiste el plan mundial de fraternidad y de Bienestar que propuso AMLO en la ONU?

De acuerdo con el presidente AMLO, el plan mundial de fraternidad y de bienestar obtendría su financiamiento con un fondo de al menos tres fuentes:

el cobro de un impuesto anual de 4 % de sus fortunas a las mil personas más acaudaladas del mundo

un impuesto del 4 % para las mil corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial

una cooperación del 0.2 % del PIB de cada uno de los países integrantes del G-20

Con dichas aportaciones, AMLO estima que se recaudaría anualmente alrededor de un billón de dólares , es decir, más de 20 billones 319 mil 650 millones de pesos.

AMLO propone que recursos del plan mundial de fraternidad y de bienestar sean entregados de manera directa

El presidente AMLO sugirió que los recursos del plan mundial de fraternidad y de bienestar deben ser entregados a los beneficiarios de manera directa .

Al respecto, explicó que no debe haber intermediarios, porque muchas organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil se quedan ese dinero y no llega a los beneficiarios.

En su lugar, AMLO refirió que el apoyo podría ser entregado mediante una tarjeta o un monedero electrónico personalizado .

Por su parte, propuso AMLO, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional podrían colaborar para crear la estructura requerida.

Así como que desde el próximo año realizar un censo para saber quiénes son las personas más pobres del mundo y posteriormente entregarles el apoyo.

También dijo que, en su informe anual, la ONU podría dedicar un día para otorgar reconocimientos o certificados de solidaridad a personas, empresas y gobiernos que financian el plan mundial de fraternidad y bienestar.