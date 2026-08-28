Luis Armando González Placencia es un académico, investigador y funcionario mexicano que se desempeña como secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) para el periodo 2023-2027. Fue elegido por la Asamblea General de la organización en enero de 2023.

Antes de llegar a la ANUIES, fue rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) y presidente de la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), además de desarrollar una carrera como investigador y docente en el ámbito jurídico y de los derechos humanos.

¿Quién es Luis Armando González Placencia?

Luis Armando González Placencia es un psicólogo, criminólogo, académico y especialista en derechos humanos nacido en la Ciudad de México. Actualmente encabeza la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES, organismo que agrupa a las principales instituciones de educación superior públicas y particulares del país.

Fue elegido para el cargo el 19 de enero de 2023, con un periodo que concluirá en 2027. Su gestión plantea, entre otros objetivos, fortalecer la evaluación y acreditación de la educación superior, impulsar un financiamiento suficiente y equitativo, combatir la violencia de género y mejorar la articulación entre las instituciones.

¿Qué edad tiene Luis Armando González Placencia?

Luis Armando González Placencia nació el 27 de agosto de 1963 en la Ciudad de México. En 2026 tiene 63 años.

¿Luis Armando González Placencia tiene hijos?

El secretario general de la ANUIES, Luis Armando González Placencia, no ha revelado información sobre si está casado o tiene hijos.

¿Qué estudios tiene Luis Armando González Placencia?

Luis Armando González Placencia estudió la Licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Posteriormente obtuvo una Maestría en Sociología del Derecho, con reconocimiento Magna Cum Laude Aprobatur, en el Instituto Internacional de Sociología del Derecho, con sede en Oñati, España.

También cuenta con un Doctorado en Criminología y Política Criminal, obtenido con mención honorífica en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

¿En qué ha trabajado Luis Armando González Placencia?

El secretario general de la ANUIES, Luis Armando González Placencia, se incorporó en 2004 como profesor investigador en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Mientras que entre 2009 y 2013 fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cargo para el que fue elegido por unanimidad por la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Posteriormente, en 2014 fue director ejecutivo del Centro para el Desarrollo de la Justicia Internacional y consejero voluntario de Disability Rights México. También fue presidente fundador de ConectaDH. En 2023 a la actualidad, es secretario general ejecutivo de la ANUIES.