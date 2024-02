¿Hay pleito dentro de Morena? El senador José Ramón Enríquez acusó que hay una “mafia del poder” dentro del partido.

Así lo expresó este martes 13 de febrero en conferencia de prensa, luego de que el senador morenista impugnara la designación de los candidatos al Senado de la República por Durango.

Cabe mencionar que los candidatos elegidos para contender por una senaduría por el estado de Durango son:

Margarita Valdéz

Gonzalo Yáñez

José Ramón Enríquez acusa “mafia del poder” dentro de Morena y señala a Mario Delgado

En ese contexto, el senador José Ramón Enríquez acusó que la decisión de designar a dichos candidatos fue por un acuerdo político de la “mafia del poder” de Morena.

José Ramón Enríquez también señaló a Mario Delgado, dirigente del partido, de encabezar la mafia de poder al no haber respetado el método de encuesta para la selección de candidatos.

El senador morenista objetó que Morena sigue sus propios intereses políticos y que Mario Delgado toma decisiones “en lo oscurito”.

“Tantos años luchar para que la mafia del poder se fuera del país, tanto que decimos en Morena y ahora resulta que está creciendo la mafia del poder encabezada por Mario Delgado”. José Ramón Enríquez

Por ello, José Ramón Enríquez le recordó a Mario Delgado los principios impulsados por el presidente AMLO: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

“(Mario Delgado) esconde hasta las encuestas y en política no hay sorpresas, hay sorprendidos, pero al pueblo no se le engaña, como dice el propio presidente. Y los principios de no mentir, no robar y no traicionar, definitivamente creo que no los ha escuchado Mario Delgado”. José Ramón Enríquez

Mario Delgado (Especial)

¿Qué dijo José Ramón Enríquez sobre la designación de candidatos al Senado por Durango?

Con respecto a la selección de los dos candidatos de Morena para el Senado de la República en representación de Durango, José Ramón Enríquez aseguró que los designados no encabezaban las encuestas.

De acuerdo con José Ramón Enríquez, tanto Margarita Valdéz como Gonzalo Yáñez eran los aspirantes con menor preferencia, lo que confirma que Morena no respetó el proceso.

El senador morenista también dijo que entre los senadores que buscaban la reelección, están inconformes con las designaciones impuestas por el partido.

De igual manera advirtió que de continuar la “mafia del poder” y las fracturas dentro de Morena, podría desencadenar una derrota para el partido en las siguientes elecciones.