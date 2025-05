En redes sociales se viralizó un video donde se observa a un ciudadano dándole puñetazos al ex gobernador de Baja California tras un supuesto incidente vial, pero ¿Quién es Francisco Vega de Lamadrid?

En las imágenes que ya circulan en redes, se aprecia a Francisco Vega de Lamadrid en el asiento del copiloto, siendo increpado por un automovilista que lo amenaza con golpearlo sin importarle que lo estén grabando.

“Te desmadro de un vergazo, aunque me subas y me grabes” dijo el hombre. Es en ese momento cuando el sujeto propina un puñetazo al rostro del ex gobernador de Baja California.

Pero más allá de este incidente, ¿Quién es Francisco Vega de Lamadrid? Te damos los detalles del panista que fue golpeado en Tijuana a pesar de tratarse del ex gobernador de Baja California.

Ricardo Anaya con el gobernador de BC, 'Kiko' Vega. (Gustavo Becerra / Cuartoscuro)

¿Quién es Francisco Vega de Lamadrid?

Francisco Vega de Lamadrid, conocido como “Kiko” Vega, es un político y empresario mexicano originario de Tijuana, Baja California.

Su carrera abarca diversos cargos en el ámbito público y privado, principalmente dentro del Partido Acción Nacional (PAN) como gobernador de Baja California.

Su gestión como gobernador ha estado manchada por diversas críticas y cuestionamientos, especialmente por decisiones relacionadas con el manejo de recursos y proyectos de infraestructura.

Otro hecho reprochado fue cuando ordenó a la Policía Estatal reprimir la huelga de los jornaleros del Valle de San Quintín, lo que evidenció el abuso de poder en Baja California.

¿Cuál es la edad de Francisco Vega de Lamadrid?

Debido a que Francisco Vega de Lamadrid nació el 22 de mayo de 1955, al momento de la agresión el ex gobernador tenía 70 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Francisco Vega de Lamadrid?

Debido a que Francisco Vega de Lamadrid nació un 22 de mayo, el signo zodiacal que le corresponde es el de Géminis.

¿Francisco Vega de Lamadrid tiene esposa?

La esposa de Francisco Vega de Lamadrid es Brenda Ruacho, a quien la Fiscalía General Estatal (FGE) acusó de desvíos de fondos cuando estaba al frente del DIF en Baja California.

¿Quién es Francisco Vega de la Madrid? (Cuartoscuro / Cuartoscuro)

¿Quiénes son los hijos de Francisco Vega de Lamadrid?

Francisco Vega de Lamadrid tiene tres hijos junto a Brenda Ruancho: sus nombres son Frank, Alan y Carlo.

Fue Frank Vega Ruacho quien generó controversia hace 3 años cuando subió un video a su cuenta de Instagram burlándose del cateo en la casa de sus padres.

“Pinche show de Bonilla” dijo referencia al actual Gobernador, pues su padre había sido señalado por robar del erario 1 mil 500 millones de pesos.

¿Qué estudios tiene Francisco Vega de Lamadrid?

Francisco Vega de Lamadrid estudió en el Centro de Enseñanza Tecnica y Superior.

¿En qué ha trabajado Francisco Vega de Lamadrid?

Francisco Vega de Lamadrid se ha desempeñado en diversos puestos, como Administración pública estatal y federal:

Director General del Instituto de Vivienda del Estado de Baja California (1989–1990)

Director General de la Inmobiliaria del Estado de Baja California (1990–1993)

Secretario de Finanzas del Estado de Baja California (1995–1997)

Coordinador General del Grupo de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (1996–1997)

Sus cargos de elección popular son:

Presidente Municipal de Tijuana (1998–2001)

Diputado Federal por Baja California (2009–2012)

Gobernador de Baja California (2014–2021)

En cuanto a su actividad empresarial:

Director General de Bazar Internacional, S.A. de C.V. (1977–1988)

Director Administrativo de Todo Acero de Baja California, S.A. de C.V. (1989)

Presidente del Consejo de Administración de Casa de Empeño de Baja California, S.A. de C.V. (2002–presente)

Francisco Vega de Lamadrid, ex gobernador de Baja California, fue golpeado en incidente vial en Tijuana

El exgobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, fue víctima de una agresión verbal y física cuando iba de copiloto en un automóvil que detuvo su paso en un semáforo en Tijuana.

En el video difundido en redes, se observa a Francisco Vega de Lamadrid discutiendo de manera acalorada con un sujeto de lentes oscuros y sudadera negra.

Con el objetivo de calmar la situación, el exgobernador de Baja California le pide que se aleje, a lo que este responde “Para que costee (la pelea) te voy a pegar”, y procede a golpearlo en la cara y en el brazo.

Hasta el momento, ni la fiscalía de Baja California, ni la gobernadora Marina del Pilar, se han pronunciado con respecto a la agresión que sufrió Francisco Vega De Lamadrid.