Continúan revelando los nombres de quienes se negaron a apoyar la reforma eléctrica, entre ellos se encuentra Andrés Pintos Caballero, exdiputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La víspera a la votación de la reforma eléctrica, Andrés Pintos Caballero se mudó a la bancada del partido Movimiento Ciudadano (MC).

El domingo 17 de abril de 2022 se llevó a cabo la votación para aprobar la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A pesar de las discusiones y señalamientos, la iniciativa de AMLO no pasó de la votación, pues con 275 votos a favor y 223 en contra fue desechada.

Luego de esto, comenzaron a relucir los nombres de quienes no votaron a favor de la reforma eléctrica, y hubo quienes tuvieron consecuencias por no hacerlo.

Como es el caso de Alexis Gamiño, la diputada a quien expulsó el Partido Verde por votar en contra de la reforma eléctrica de AMLO.

No obstante, también hubo quienes se adelantaron a una situación así y renunciaron a sus partidos políticos por no pensar de la misma manera, entre ellos están los casos de:

El domingo 17 de abril de 2022 (mismo día de la votación de la reforma eléctrica), Andrés Pintos Caballero presentó su renuncia al Partido Verde.

A través de una carta y un video, el diputado por Nuevo León informó su baja del Partido Verde y su decisión de sumarse a Movimiento Ciudadano (MC).

En la carta, dirigida al Coordinador del Partido Verde, Carlos Puentes Salas, Andrés Pintos Caballero señaló que se encontraba en un encrucijada, por lo que decidió cambiarse a un partido donde pudiera hacer más por Nuevo León.

Asimismo, expresó a través de un video en Twitter, su decisión de sumarse a Movimiento Ciudadano, y agradeció al Partido Verde y sus compañeros por el tiempo que estuvo en él.

Andrés Pintos Caballero declaró que se fue a Movimiento Ciudadano porque no está de acuerdo en cómo se están haciendo las cosas en la cuarta transformación.

Igualmente, señaló que Morena ni la 4T escuchan a sus aliados y en el Partido Verde solo se permite obedecer.

Andrés Pintos Caballero agregó que otro de los motivos de su renuncia fue el no estar a favor de la reforma eléctrica.

“Y me voy porque no podía avalar la reforma eléctrica, no puedo estar a favor de una ley que excluya las energías limpias, prioriza las energías de combustóleo y que afecta a los empresarios de Nuevo León y de todo el país que sí le han apostado a las energías limpias.”

Andrés Pintos Caballero