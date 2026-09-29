Gerardo Sandoval Carrillo fue un abogado, comerciante y ganadero de Zacatecas que incursionó en la política.

Contendió por la Presidencia Municipal de Tlaltenango en las elecciones de 2021. Fue asesinado la mañana del 28 de septiembre de 2026 en un rancho.

¿Quién era Gerardo Sandoval Carrillo?

Gerardo Sandoval Carrillo fue un abogado y empresario de la región sur de Zacatecas, donde desarrolló actividades como comerciante y ganadero, además de participar en la vida política local.

Su trayectoria electoral quedó registrada en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ).

En 2021 fue candidato a la Presidencia Municipal de Tlaltenango de Sánchez Román por la coalición Juntos Haremos Historia, integrada en aquella elección por Morena, PT, PVEM y Nueva Alianza.

Antes de buscar la alcaldía, también había tenido participación en procesos políticos y administrativos de la región.

Fue asesinado la mañana del 28 de septiembre de 2026 en un rancho de su propiedad ubicado en el municipio de Santa María de la Paz, Zacatecas.

Gerardo Sandoval Carrillo (Especial)

¿Cuántos años tenía Gerardo Sandoval Carrillo?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Gerardo Sandoval Carrillo y, por tanto, no se puede establecer con certeza cuántos años tenía al momento de su asesinato.

¿Quién era la esposa de Gerardo Sandoval Carrillo?

Gerardo Sandoval Carrillo estaba casado y tenía una esposa.

Autoridades y medios locales han mencionado a su esposa al informar sobre los hechos, pero no se encontró información pública sobre su identidad o nombre.

¿Gerardo Sandoval Carrillo tenía hijos?

Tras conocerse su asesinato, el alcalde de Zacatecas, Miguel Ángel Varela Pinedo, expresó sus condolencias a la esposa, hijos y demás familiares de Gerardo Sandoval Carrillo.

Sin embargo, no se encontró información pública sobre cuántos hijos tenía, sus nombres o sus edades.

¿Qué estudió Gerardo Sandoval Carrillo?

Gerardo Sandoval Carrillo era abogado y documentos públicos de años anteriores lo identifican como licenciado.

También existen registros judiciales en los que aparece ejerciendo actividades relacionadas con la profesión jurídica.

¿En qué trabajó Gerardo Sandoval Carrillo y por qué fue candidato a la alcaldía de Tlaltenango?

Gerardo Sandoval Carrillo desarrolló actividades como abogado, comerciante y ganadero, además de tener participación en la vida pública de Zacatecas.

Su trayectoria política incluyó participación en procesos electorales previos. En 2021 fue registrado como candidato propietario a la Presidencia Municipal de Tlaltenango de Sánchez Román por la coalición Juntos Haremos Historia.

El 28 de septiembre de 2026, Sandoval Carrillo fue asesinado en un rancho de su propiedad ubicado en Santa María de la Paz.

De acuerdo con información difundida por autoridades estatales, fue localizado herido y posteriormente trasladado para recibir atención médica, pero murió a consecuencia de las lesiones.