La presidenta de México, Claudia Sheinbaum ha explicado el significado del humanismo mexicano, filosofía que ha empleado para su gobierno y que en el extranjero ha sido tema entre las políticas de México.

“El humanismo mexicano es en esencia un gobierno del pueblo, no se trata de que las personas estén al servicio de la economía, sino que la economía está al servicio de las personas”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Además de que humanismo mexicano “es la visión del bienestar del pueblo de México”, aseguró Sheinbaum, ya que el modelo tiene sus raíces y significado “en nuestra propia historia, tanto de lo que aprendemos de la grandeza cultural de los pueblos originarios, como de la historia política de México que es muy fecunda”.

El humanismo mexicano ha demostrado resultado: Sheinbaum

Sheinbaum resaltó que la filosofía política del humanismo mexicano es buena, pues ha demostrado resultados.

Resultado del humanismo mexicano que se puede ver en el logro del gobierno de Sheinbaum en la disminución de la pobreza en más de 17 millones de mexicanos y “lo que ha reconocido el Banco Mundial”.

Además de que también el humanismo mexicano se nota en la visión de los programas del Bienestar como las becas, pensión y otros programas, incluso Sheinbaum dijo que los aumentos de salarios mínimos, son parte de esta política.

“La mejor visión de amor al pueblo, dije en mi informe el amor al pueblo convertido en política”, refrendó Sheinbaum al calificar estas acciones son “transferencias directa a partir de nuevo derechos del pueblo de México”.