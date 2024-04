El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, pide un correctivo para el diputado Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo (PT) por llamarlos “traidores al pueblo”.

La bancada priísta solicitó que el legislador del PT sea llevado ante el Comité de Ética Parlamentaria en la Cámara Baja tras sus declaraciones durante la discusión del Fondo de Pensiones este miércoles 22 de abril de 2024.

Sin embargo, otros diputados de Morena defendieron a Gerardo Fernández Noroña, quien sostuvo que tanto el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano son unos “traidores al pueblo ” por oponerse a la reforma de pensiones.

Gerardo Fernández Noroña exhibe a Jorge Álvarez Máynez y Xóchitl Gálvez por batear entrevistas con Canal Once

Durante su participación en tribuna durante la discusión del dictamen sobre el Fondo de Pensiones para el Bienestar, el diputado Gerardo Fernández Noroña llamó “traidores al pueblo” a los partidos de oposición del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

Esto por oponerse a la iniciativa que busca que las y los trabajadores reciban su pensión al 100% de su salario una vez que se jubilen.

Pueblo de México, que les quede muy claro quiénes están en contra de sus intereses. ¡Farsantes, mil veces farsantes, un millón de veces farsantes! A quien están defendiendo es a la banca privada que no ha entregado 40 mil millones de pesos que debería entregar al IMSS.

Gerardo Fernández Noroña explicó que la banca extranjera posee 6 billones de pesos del ahorro de las trabajadoras y trabajadores, por lo que también llamó miserables a la oposición y les pidió que “dejen de brincar como chinicuiles en comal y que aguanten la medicina”.

También llamó a los legisladores opositores “mezquinos” y “pandilla de farsantes y de saqueadores” pues indicó que solo 40 mil millones de esos 6 billones irían al Fondo de Pensiones para el Bienestar, esto con el fin de garantizar que a partir del 2027 sea una ley que beneficie al pueblo de México.

Es infame que se opongan a esta reforma, es canalla (...). Pandilla de canallas. Difunden mentiras, difunden el miedo. Pero si fuéramos iguales, no tendríamos esta discusión. Si fuéramos iguales nos pondríamos de acuerdo para saquear al pueblo como lo han hecho ustedes. (...) Son unos traidores al pueblo.

#VIDEO | ¡Farsantes, mil veces farsantes, un millón de veces farsantes! Pueblo de México, sepan que el PRI, PAN, PRD y MC defienden a la banca extranjera, que no quiere entregar el dinero del ahorro de los trabajadores! dice el diputado Gerardo Fernández Noroña… pic.twitter.com/KQMMlrSOSw

Ante estas declaraciones de Gerardo Fernández Noroña, el diputado Augusto Gómez Villanueva del PRI, quien es presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, le solicitó a la presidencia de la Mesa Directiva que le den un correctivo al legislador del PT por llamarlos “traidores al pueblo”.

En mi carácter de presidente de la comisión de ética parlamentaria, me permito pedirle a la presidencia que los adjetivos calificativos que se han vertido por el orador anterior, los podamos consignar ante la propia comisión para determinar la procedencia respecto a la sanción a la que se hace cargo.

Sin embargo, el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana y la diputada María Clemente García, ambos de Morena, intervinieron para defender a Gerardo Fernández Noroña.

El primero indicó que Gerardo Fernández Noroña ejerció su legítimo derecho de diputado y de representante de un grupo parlamentario, por lo que le pidió a la presidenta que “no se preste a ese tipo de juego”.

Mientras que la diputada María Clemente García dijo que no está de acuerdo en el llamado al respeto porque Gerardo Fernández Noroña no les faltó al respeto al llamarlos “traidores al pueblo”.

La descripción no es insulto, y el lenguaje español es muy claro. En este momento de la historia, él les dijo farsantes y entreguistas, y no encontramos en Morena otra palabra o sinónimo que les ajuste para lo que son y ustedes sí son unos rateros, ladrones.

Finalmente, después de que el PRI pide un correctivo, Gerardo Fernández Noroña señaló que en la Constitución se establece la protección a la libertad de expresión , por lo que no retira el llamarlos “traidores al pueblo” por tratarse de hechos, no de calificativos.

La constitución establece (y si algo deja en claro el fuero) es la protección a la libertad de expresión. Yo no solo no retiro ni una sola de las argumentaciones que di porque hablé de hechos, no de calificativos.

Las sostengo y ya me ha pasado. Cuando fui diputado la primera vez, decían que me iban a quitar un día de mi salario cada que le dijera “usurpador” al usurpador de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa y dije: “Descuéntenme de una vez el mes porque no le voy a dejar de decir usurpador”.

Hoy sostengo lo que dije en tribuna y si por eso me van a regañar, les digo que desde que se murió mi abuelita, a mí nadie me regaña.

Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT