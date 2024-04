Gerardo Fernández Noroña, representante del Partido del Trabajo (PT), fue épicamente trolleado durante la sesión del jueves 11 de abril en el Instituto Nacional Electoral (INE).

Todo se deriva de los constantes enfrentamientos que sostiene el petista con Guadalupe Acosta Naranjo, representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el órgano electoral.

En esta ocasión el perredista le jugó un momento curioso a Fernández Noroña en la sesión, que generó más de una risa entre quienes se encontraban presentes.

Este jueves la sesión del INE vivió nuevamente enfrentamientos de opiniones entre Gerardo Fernández Noroña y Guadalupe Acosta Naranjo, quienes constantemente tienen encontronazos rumbo a las elecciones 2024.

No obstante, en esta ocasión el representante del PRD tolleó al petista de una manera épica, pues aprovechó un gesto que realiza para provocar risas en quienes se encontraban en el lugar.

Esto debido a que Acosta Naranjo estaba siendo blanco de ataques verbales por parte de Fernández Noroña, quien lo llamó “chucho” durante su primera participación.

Posteriormente, el representante del partido del sol se defendió, asegurando que no se encontraba preocupado por los sobrenombres que quisiera decirle, aunque el petista no lo escuchó.

“Sobre los insultos de Gerardo, de nueva cuenta, no acepta una pequeña broma de su actitud, de volverme a decir chucho. Le diré que a mí no me preocupa que un gato me diga chucho.”

Guadalupe Acosta Naranjo