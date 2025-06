Senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no viajarán a Estados Unidos a defender las remesas de los mexicanos del impuesto del gobierno de Donald Trump; esta sería la razón por la que se bajó la comisión.

Un equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y miembros del Senado irán a Washington este miércoles 4 de junio para reunirse y presentar a sus homólogos en Estados Unidos sus argumentos contra el impuesto remesas de mexicanos.

Sin embargo, el PRI informó que los senadores de este partido no se reunirá con los miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos; a continuación te decimos cuál sería la razón por la que se bajó la comisión.

La comisión del PRI que viajaría a Estados Unidos a discutir el tema de los impuestos a las remesas de mexicanos canceló su participación tras argumentar que esto sería avalar el desastre que se realizó en el Poder Judicial.

Manuel Añorve, coordinador del grupo parlamentario del PRI, informó que no irán a Estados Unidos a discutir el tema de las remesas, pues esto sería legitimar “una simulación diplomática” y un aparente gobierno con dignidad, cuando no es así.

El coordinador del PRI reiteró que su apoyo y del partido está con los migrantes, quienes envían remesas a México, pero no legitimaría la reforma al poder judicial ni ninguna otra reforma que han aprobado los gobiernos de Morena.

Cristina Ruíz, senadora del PRI, acusó que, desde la visita pasada a Estados Unidos para discutir las remesas de los mexicanos, Morena no tenía una agenda a seguir ni objetivos claros.

La senadora del PRI resaltó que en esa ocasión ella asistió en representación de su grupo parlamentario y de millones de mexicanos que envían remesas desde Estados Unidos, pero esta vez no asistirá porque no representará al gobierno de Morena.

“No vamos a ser improvisados. No vamos a acudir. No tenemos agenda. En este momento no tenemos información y así no podemos hacerlo. Entonces que quede con mucha claridad: no vamos a hacer comparsas de este gobierno. Y cuando fuimos no fuimos a representación del Gobierno de México”.

Cristina Ruíz, senadora del PRI