Claudia Sheinbaum, presidenta de México, advirtió que podría haber movilizaciones contra el impuesto que el gobierno de Estados Unidos intenta cobrar a las remesas que envían los mexicanos.

El proyecto inicial “One Big Beautiful Bill Act” consistía en un impuesto del 5% a remesas de Estados Unidos; sin embargo, esto fue modificado a 3.5% luego de la propuesta del presidente Donald Trump.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el pasado jueves 22 de mayo el impuesto del 3.5% a las remesas, pero pese a la disminución, Claudia Sheinbaum ha rechazado esta iniciativa.

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que de ser necesario impulsará movilizaciones contra el impuesto a las remesas que los migrantes mexicanos envían desde Estados Unidos.

Al supervisar los proyectos en el estado de San Luis Potosí, Claudia Sheinbaum invitó nuevamente a los migrantes mexicanos a enviar cartas, correos electrónicos y mensajes a los senadores de Estados Unidos.

“Hicimos un llamado para que nuestros paisanos que están allá le enviaran cartas, correos electrónicos en sus redes sociales a los senadores para que le digan que no estamos de acuerdo con eso y vamos seguir informando, porque de ser necesario nos vamos a movilizar porque no queremos que haya impuestos a las remesas de nuestros paisanos de Estados Unidos a México”.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, en Estados Unidos viven alrededor de 40 millones de mexicanos, que no solo aportan a la economía de México, sino también sostiene la de Estados Unidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que en Estados Unidos hay mucha discriminación y que es injusto aplicar un impuesto a las remesas cuando los migrantes mexicanos trabajan duro y pagan sus impuestos.

“Hay mucha discriminación y nosotros desde aquí les decimos que para nosotros también son héroes y heroínas de la patria, porque se fueron allá y siguen ayudando a nuestro país, pero además no solo sostiene la economía de México, sino también sostiene la economía de los Estados Unidos. Qué se oiga bien y que se oiga fuerte: Estados Unidos no es lo que es, si no fuera por las y los mexicanos que trabajan del otro lado de la frontera”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México