La Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió que Movimiento Ciudadano, así como funcionarios del gobierno de Nuevo León, no participaron en la elaboración ni distribución de “acordeones” durante la elección del Poder Judicial 2025.

La resolución al proyecto de sentencia SUP-REP-199/2025, inició de una denuncia presentada por el Partido Acción Nacional (PAN), en la cual, acusaron a Movimiento Ciudadano de utilizar recursos públicos y de su militancia para realizar actos de campaña en las pasadas elecciones judiciales.

INE investigará presunto uso de acordeones en elecciones Poder Judicial 2025 en Nuevo León (Especial)

Tribunal Electoral deja sin sanción a Movimiento Ciudadano por tema “acordeones” en elecciones Poder Judicial 2025

A pesar de las denuncias por presuntas infracciones relacionadas con la inducción al voto, beneficios indebidos y vulneración de principios democráticos, el Tribunal concluyó que no existieron pruebas suficientes para comprobar que la propaganda electoral fue distribuida entre la ciudadanía ni que los implicados hubieran intervenido en su elaboración.

Además, no se hallaron pruebas de entrega de dádivas ni promesas dirigidas a influir en el electorado.

La decisión fue respaldada por tres votos a favor, con el voto en contra del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y la excusa de los magistrados presidente Gilberto Bátiz y Claudia Valle.

Este fallo deja claro que las acusaciones carecen de fundamento suficiente según las pruebas presentadas por el INE.