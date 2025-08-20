Ante una demanda que abrirá por daño moral y violencia de género, Penguin Random House compartió un comunicado en el que no defendió a Anabel Hernández y su libro “Las Señoras del Narco: Amar en el Infierno”.

Por medio de sus redes sociales, la casa editorial compartió el comunicado en el que abordó el tema de la demanda que se presentará en México y Londres por el libro que la periodista lanzó en septiembre de 2023.

En el desplegado que publicó con su postura del proceso judicial que estaría por presentarse, Penguin Random House no defendió a Anabel Hernández y su libro “Las Señoras del Narco: Amar en el Infierno”.

Demanda contra Penguin Random House por libro de Anabel Hernández (Yazmín Betancourt)

Penguin Random House no defendió a Anabel Hernández y su libro

El 18 de septiembre de 2023, la editorial Penguin Random House lanzó al mercado el libro “Las Señoras del Narco: Amar en el Infierno” que escribió la periodista, Anabel Hernández.

Unas cuantas semanas después del lanzamiento, el libro fue objeto de numerosas críticas y reclamos por parte de diversas personalidades de la farándula que fueron mencionadas en la investigación que publicó Anabel Hernández.

Varias figuras que expresaron su descontento, emprendieron acciones legales contra la periodista, además de que se inició una demanda contra Penguin Random House que está en desarrollo y se reveló que se abrirá un nuevo proceso legal.

Ante ello, Penguin Random House compartió un comunicado en el que manifestó su postura en torno a la demanda y la casa editorial no defendió a Anabel Hernández y su libro.

Lo anterior debido a que en el comunicado de dos páginas que difundió en sus redes, Penguin Random House no expresó ningún alegato a favor del contenido del libro “Las Señoras del Narco: Amar en el Infierno”.

Por el contrario, la casa editorial se limitó a plantear su postura sobre el primer proceso judicial que se abrió en su contra y que está en curso, por acusaciones de no cumplir a cabalidad con el de derecho de réplica.