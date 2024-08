A 4 días de que inició el paro nacional del Poder Judicial, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo una petición formal para no pagar salarios a quienes estén en protesta.

Se trata de una petición realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), por el paro nacional del Poder Judicial, en donde miles de empleados, incluidos jueces, detuvieron sus labores.

La petición se dio en un documento en donde el gobierno de AMLO también pide que, de ser el caso, se despida a los trabajadores que se mantengan en paro, el cual se adelanta como indefinido.

Cabe destacar que el pasado 21 de agosto la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, también pidió que no cobren su sueldo los jueces y magistrados que se fueron a huelga como protesta a la reforma al Poder Judicial .

Dicha reforma ha generado gran tensión, pues incluso entidades como Morgan Stanley y Bank of America advirtieron de las consecuencias negativas de dicha iniciativa legislativa y pidieron no invertir en México.

Gobierno de AMLO desconoce como legítimo el paro nacional del Poder Judicial

De acuerdo con el documento expuesto, el gobierno de AMLO desconoce como legítimo el paro nacional del Poder Judicial al que se sumaron jueces y magistrados, además de trabajadores de la dependencia.

Ante la situación, la Secretaría de Haciendo envió un comunicado a la Secretaría de Gobernación (Segob) y al CJF, en donde se solicita que no paguen sueldos a manifestantes .

Subraya que la ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria indica que el CJF está obligado a pagar a los servidores públicos “siempre y cuando cumplan con el eficiente desempeño de sus funciones”.

Además, también dicta que el paro nacional del Poder Judicial no se da conforme lo señala la ley, por lo que los manifestantes han faltado a sus labores de manera “injustificada”, y “no se generará el derecho de recibir el pago del sueldo tabular del día correspondiente”.

“El CJF tiene la obligación de conminar a los servidores públicos, inclusive los titulares de órganos jurisdiccionales, a no interrumpir las actividades de los órganos su cargo, y señalar que la libre manifestación de las ideas en contra de cualquier tema relacionado en específico con el avance de la reforma del Poder Judicial, llevado a cabo en un poder del Estado diverso, no constituye causa justificada para la suspensión del servicio de impartición de justicia”. Secretaría de Hacienda

De esa forma, la Procuraduría Fiscal de la Federación advierte al CJF que está obligado a no pagar los días no trabajados “sin mediar causa legal justificada”, de lo contrario cometería daño al erario federal.

Gobierno de AMLO advierte despidos a trabajadores que participan en el paro nacional del Poder Judicial

Igualmente, el documento del gobierno de AMLO advierte que la suspensión de paro de labores y la privación a los justiciables del acceso a las instalaciones de las sedes judiciales es “ilegal”.

En ese sentido, amenazan que de continuar con el paro nacional del Poder Judicial y no seguir los protocolos legales establecidos para una huelga, quedarán cesados de su cargo.

Según lo expuesto en el documento, los trabajadores del Poder Judicial deberían seguir el procedimiento dictado en la Ley Federal del Trabajo, que establece:

La realización de una asamblea

La elaboración de un pliego petitorio

La presentación de una solicitud de huelga ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje

Esperar 10 días para buscar la conciliación

Recibir la resolución del Tribunal sobre si es o no legal la huelga

En ese sentido, indica que el paro nacional del Poder Judicial no es huelga si no realiza dichos procedimientos, por lo que su suspensión de actividades solo indica un paro de labores y de no terminarlo en 24 horas serán despedidos.

“Constituye una falta grave que amerita sanciones que enunciativamente pero no limitativamente pueden comprender desde descuentos, conclusión de nombramientos, acciones de cese en los diversos cargos, inicio de procedimientos disciplinarios, procedimientos de responsabilidad administrativa, entre otros”. Secretaría de Hacienda

En el documento también señalan que hay otras irregularidades en el paro nacional del Poder Judicial, entre ellas: