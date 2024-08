En medio de las tensiones por la reforma al Poder Judicial, Canadá decidió no quedarse a atrás, pues al igual que Estados Unidos, expresó que existen preocupaciones en torno a la elección popular de jueces.

El embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, dijo al medio EFE que los inversionistas canadienses no se sienten tranquilos con lo que plantea la reforma al Poder Judicial que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Esta nueva preocupación acontece poco después de que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, rechazara la reforma al Poder Judicial de AMLO bajo el argumento de que la elección de jueces no sumará ni a la democracia ni a la justicia en México.

Durante la inauguración del foro de negocios México-Canadá ‘CanCham Day 2024′, el embajador de Canadá, Graeme C. Clark, fue cuestionado por su postura con respecto a la reforma al Poder Judicial que busca la elección de jueces por voto popular en México.

Graeme C. Clark explicó que durante la jornada del evento, escuchó decir que esta reforma es motivo de preocupaciones entre los inversionistas de Canad á, y que incluso podría ser un precedente de desencuentros con el Gobierno de México.

El embajador de Canadá señaló que, ante todo, una inversión es una muestra de confianza entre países, lo que se interpreta en que, en caso de continuar con la preocupaciones por la reforma al poder judicial de México, es posible que la inversión decrezca.

No obstante, Graeme C. Clark aclaró que su deber sólo es comunicar las preocupaciones de los inversionistas, por lo que no es su intención intervenir en los asuntos judiciales que le competen al Gobierno de México.

“Como diplomático, soy muy sensible a cualquier comentario que podría ser visto como una injerencia en los asuntos de México y ciertamente no es el propósito” Graeme C. Clark

Graeme C. Clark señaló también que la reforma al Poder Judicial es un tema seguido de cerca por la Embajada de Canadá, ello en razón de que “el papel de diplomático de una embajada, es seguir el desarrollo de eventos y de iniciativas que podrían tener un impacto sobre nuestro país”.

Graeme C. Clark, (Especial)

Estas preocupaciones del sector financiero recuerdan a las mismas que fueron planteadas momentos antes por el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, con respecto a la posible aprobación de la reforma al Poder Judicial de México.

Ken Salazar rechaza la reforma al Poder Judicial de AMLO: Esto dijo

El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, quien se ha mostrado cercano a AMLO, expresó su rechazo ante la reforma al Poder Judicial que plantea el presidente.

Dijo que es innegable que en el país es necesaria una reforma judicial en México, pues desde hace casi 30 años no se han registrado cambios importantes con respecto a esta.

Sin embargo, Ken Salazar explicó no estar de acuerdo con el modelo de voto popular para elegir jueces debido a que esto puede prestarse a actos de corrupción, además de que no resolverá los problemas actuales en la aplicación de la justicia.

“”La elección popular directa de jueces no va funcionar para avanzar en la democracia o para llevarnos a un Poder Judicial que tenga la fortaleza para ayudar en todos los ámbitos al pueblo de México o al pueblo de Estados Unidos.” Ken Salazar

Ken Salazar, embajador de estados unidos en México contra la reforma al poder judicial en México (Cuartoscuro / Mario Jasso)