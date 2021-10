México. - El PAN en el Senado de la República, responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de la seguridad de la legisladora de la bancada, Lilly Téllez.

Así lo manifestó la senadora de la fracción parlamentaria del PAN, Kenia López Rabadán, quien acusó que AMLO ha generado las expresiones de violencia que se han presentado contra Lilly Téllez.

Durante la sesión de este martes 5 de octubre, la senadora del PAN afirmó que AMLO ha rebajado el nivel del debate y añadió que ha provocado una división en la sociedad mexicana.

Tras afirmar que actualmente el país no cuenta con un presidente que dé resultados a favor de la sociedad mexicana, la senadora del PAN aseguró que AMLO ha generado violencia con su compañera.

Senadora responsabilizó a AMLO de la seguridad de Lilly Téllez

Al señalar que toda la bancada del PAN hace responsable a AMLO de la seguridad tanto de Lilly Téllez como de su familia, López Rabadán aseveró que el presidente ha promovido amenazas en su contra.

La senadora panista sostuvo que luego de que AMLO declaró que no acudirá al senado porque se ha llamado a que le falten al respeto, Lilly Téllez ha sido atacada en redes sociales.

“Responsabilizamos al presidente López Obrador por la seguridad de la senadora Lilly Téllez y su familia. Y lo responsabilizamos porque ha sido él, el que ha generado esa violencia. Es lamentable lo que se puede leer en las redes sociales, las amenazas que la senadora está recibiendo” Kenia López Rabadán

Por lo ocurrido, Kenia López Rabadán sostuvo que ningún senador, ni ningún mexicano, merecer estar en un riesgo que haya sido generado por el propio presidente de México.

Si AMLO no quiere ir al Senado porque no le da la gana, que no vaya, dice Kenia López Rabadán

Además, la senadora del PAN manifestó que si el presidente no quiere acudir al Senado porque “no le da la gana” y prefiere no oír a la oposición o a sus propios compañeros de Morena, entonces que no vaya.

López Rabadán lamentó que el presidente decida no participar en la entrega de la Medalla Belisario Domínguez, porque el temor de enfrentarse a “una pancarta”.

Lo anterior, refirió, porque recordó que el mismo AMLO ha protagonizado actos de protesta de mayor escala como la toma de Reforma.

Afirma López Rabadán que AMLO “está cruzando las líneas”

Al concluir su intervención ante el pleno del Senado, Kenia López Rabadán aseveró que con sus actitudes AMLO ya está “cruzando las líneas”.

Luego de afirmar que AMLO puede atacar a quien sea, incluso a sus compañeros de partido, la senadora acusó que el presidente ha aumentado sus ofensas y estigmatizaciones.

Por otro lado, recordó que en su momento Felipe Calderón acudió al Senado pese a los ataques de la oposición de entonces, e incluso así lo hizo Enrique Peña Nieto.

Finalmente, insistió en responsabilizar al presidente AMLO de cualquier acto de agresión que se presente en contra de su compañera de bancada, Lilly Téllez.