Lilly Téllez cosecha lo que siembra: José Narro

El senador José Narro condenó las amenazas y ofensas que ha recibido Lilly Téllez en su cuenta de Twitter, y negó que quienes la atacan son sus bots.

No obstante, el senador José Narro refirió que la legisladora “cosecha lo que siembra”, acusando que ha dirigido su discurso político hacia el odio .

En entrevista con SDPnoticias, José Narro Céspedes dijo que sigue a quienes lo siguen en Twitter por reciprocidad y compañerismo, pero cada persona tiene puntos de vista y expresiones, y no significa que él comparta lo que exponen.

En ese sentido, el senador por Morena en Zacatecas destacó que el hecho de siga a ciertos perfiles no significa que tenga poder sobre ellos o sus decisiones.

“Como son las redes sociales espacios de libertad, cada quien expresa sus puntos de vista. Son mis seguidores y son gente que seguimos, pero no significa que sea gente mía. Ella (Lilly Téllez) dice que le diga a mis seguidores; la gente no depende de mí, no es gente subordinada, es gente con la que compartimos espacios”

José Narro Céspedes