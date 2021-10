Vicente Fox felicita a Lily Téllez por darle a AMLO un “gran calambre”

México. - Vicente Fox felicitó a la senadora de la bancada del PAN, Lilly Téllez, pues aseguró que la legisladora le dio “un gran calambre” al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Por medio de su cuenta de Twitter, el expresidente de México publicó un mensaje en el que sostuvo que Lilly Téllez exhibió el “pánico” que AMLO le tiene al Senado.

En su publicación, Vicente Fox aseguró que Lilly Téllez demostró que AMLO tiene miedo no solo de acudir al Senado, sino que también teme a la “cámara, al extranjero y a las mujeres”.

Debido a lo anterior, el guanajuatense aseveró que la legisladora del PAN pudo exhibir cuál es el “talón de Aquiles” del presidente AMLO.

Finalmente, en su publicación el exmandatario nacional aplaudió a las mujeres, además de que instó a que sigan resistiendo para lograr “recuperar” al país.

La felicitación de Fox se da luego de que el presidente AMLO adelantó en su conferencia mañanera de este lunes 4 de octubre, que no acudirá al Senado para entregar la medalla Belisario Domínguez.

En la mañanera de este día, AMLO indicó que no irá a la ceremonia de entrega de la medalla a Ifigenia Martínez, pues una senadora (Lilly Téllez), estaba promoviendo que le faltaran al respeto.

“Aprovecho para decirles el que le hayan dado la medalla Belisario a la maestra Ifigenia. No voy a asistir, porque una legisladora, porque una senadora convocó a que me falten al respeto”

Las palabras de AMLO fueron en referencia a un tuit previo de Lilly Téllez, en el cual la integrante de la fracción parlamentaria del PAN llamó a hacerle frente al mandatario.

El viernes 1 de octubre, Lilly Téllez compartió un tuit en el que señaló que AMLO es “un violador serial” de la Constitución y señaló que esta semana acudiría al Senado.

Por ello, la legisladora destacó que era necesario que en la visita que haría el mandatario al recinto legislativo, se le hiciera frente.

El llamado de Lilly Téllez para enfrentarlo, fue interpretado por AMLO como una convocatoria a que le se le faltara al respeto.

Así lo aseguró López Obrador al revelar una carta que envió a Ifigenia Martínez, en la que le explicó a la activista la razón por la cual había tomado la decisión de no acudir a la ceremonia.

“Usted merecer toda mi admiración y respeto y por lo mismo tengo el deber de informarle que no estaré presente en dicha ceremonia, porque una senadora del bloque opositor está convocando a que se me falte al respeto y considero que no debemos caer en ninguna provocación”

AMLO