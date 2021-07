México.- El diputado del PAN, Luis Mendoza, propuso que se pida una prueba negativa de Covid-19 a los extranjeros que lleguen a México, que se realice los 3 días naturales previos a su llegada al país, para contener la tercera ola de la pandemia.

El legislador federal del PAN indicó que hasta el momento México no ha querido tomar en cuento modelos epidemiológicos mundiales que “han visto éxito”, ya que no hay restricciones y no se ha aceptado el “fracaso” de la pandemia.

Esto porque México es uno de los 8 países del mundo que no pide prueba PCR o de antígenos para quienes entren a la nación, pese a que el país es uno de los primeros lugares en contagios y muertes.

Por ello, el diputado del PAN pidió que se impulsen medidas como la prueba negativa de Covid-19 a extranjeros, con el fin de prevenir contagios y permitir la recuperación económica.

El diputado del PAN también pidió que se delinee una estrategia económica junto con las cámaras empresariales, con el fin de reactivar la economía sin que se arriesgue la salud.

Coronavirus en México al 23 de julio

El coronavirus en México ha dejado un total de 2 millones 726 mil 160 casos confirmados acumulados desde el inicio de la pandemia, en febrero de 2020.

Además, han muerto un total de 237 mil 954 personas. Este 23 de julio se notificaron 328 muertes y 16 mil 421 contagios.

En el semáforo epidemiológico Alerta Covid-19, un total de 13 entidades se encuentran en color naranja, 15 más en color amarillo, 3 en verde y sólo una (Sinaloa) en semáforo rojo.

Este semáforo no representa cierre de actividades, sino reducción de aforo en actividades y establecimientos, con el fin de no afectar la economía pero bajar la movilidad en el país.