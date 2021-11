Paco Ignacio Taibo II se lanza en contra de Ricardo Monreal y Mario Delgado

Paco Ignacio Taibo II se lanzó en contra del senador de Morena, Ricardo Monreal, así como en contra del dirigente nacional del mismo partido, Mario Delgado.

Al participar en la sesión virtual del Consejo Nacional de Morena, Paco Ignacio Taibo II criticó al actuar de Ricardo Monreal en las pasadas elecciones y sugirió a Mario Delgado renunciar a la dirigencia del partido.

En su intervención, Paco Ignacio Taibo II acusó que Ricardo Monreal hizo promoción a candidaturas rivales de Morena, como fue el caso de la hoy alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.

Debido a ello, Paco Ignacio Taibo II cuestionó a Ricardo Monreal si aún seguía siendo militante de Morena, a quien también acusó de promover “grillas” y conflictos dentro del partido.

Así lanzó Paco Ignacio Taibo II luego de que en las elecciones del pasado 6 de junio, Ricardo Monreal fue acusado de apoyar a candidatos de la coalición opositora a Morena, “Va por México”.

Las críticas del director del Fondo de Cultura Económica (FCE), también fueron para el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, a quien sugirió renunciar al cargo.

Paco Ignacio Taibo II arremetió en contra de Mario Delgado, debido a que lo acusó de desconocer las exigencias de la base militante.

De acuerdo con el escritor, él está en contacto constante con las bases del partido y al escucharlos de primera voz, tiene conocimiento de que la militancia está inconforme con Mario Delgado.

El escritor afirmó que al hablar con la base militante, la gente le pregunta sobre si realmente existe Morena y le señalan que no existen posiciones claras de nada dentro del partido.

Tras sentenciar que Morena no puede ser “un partido que propone democracia cuando no la práctica”, Paco Ignacio Taibo II sugirió a Mario Delgado analizar su renuncia al puesto como dirigente nacional.

“Mario, si no entiendes qué piensa el país de Morena, renuncia, no hay bronca; súmate a la que puedes hacer y algunas veces has hecho muy bien defendiendo la contrarreforma energética”

Mario Delgado